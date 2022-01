Il signore degli anelli: tutte le info sulla serie tv

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. È questo il titolo ufficiale, annunciato ieri, della serie tv Amazon Original ambientata nell’universo dei celebri romanzi (poi diventati film) di J.R.R. Tolkien. L’uscita del primo episodio è fissata per settembre di quest’anno su Prime Video. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il titolo della serie tv drama, che sarà composta da più stagioni, dà già un indizio importante sulla trama del progetto: la storia inedita ruoterà interamente intorno alla creazione degli iconici anelli dotati di poteri magici. Uno di questi, come è noto, è il fulcro dell’avventura di Frodo e dei suoi compagni descritta nel romanzo Il Signore degli Anelli, pubblicato nel 1999 e ancora oggi un intramontabile classico della letteratura fantasy. Tradotto in oltre 38 lingue e venduto in più di 150 milioni di copie, i clienti Amazon lo hanno votato come libro preferito del millennio.

La trama: di cosa parla la serie tv Il Signore degli Anelli

La storia di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è ambientata migliaia di anni prima rispetto alle vicende raccontate in Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit e si ispira alle leggende della mitica Seconda Era.

La trama della serie tv inizia durante un periodo di pace interrotto dal minaccioso ritorno delle forze oscure nella Terra di Mezzo. Il gruppo di eroi protagonisti – alcuni dei quali sono vecchie conoscenze per i fan più navigati – dovrà fronteggiare questo imminente pericolo e forgerà un’eredità destinata a sopravvivere per migliaia di anni.

Il riferimento è proprio ai magici anelli del potere. La storia della loro creazione è accennata nel romanzo Il Signore degli Anelli e anche in un altro testo di J.R.R. Tolkien intitolato Il Silmarillion, ma non è mai stata raccontata in un progetto televisivo né cinematografico. «Sino ad oggi, gli spettatori hanno visto sullo schermo solamente la storia dell’Unico Anello; ma prima che ce ne fosse uno, ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la loro epica storia», hanno dichiarato gli showrunner J.D. Payne & Patrick McKay.

«Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere unisce tutte le storie principali della Seconda Era della Terra di Mezzo», hanno precisato gli showrunner. Nella serie verranno raccontate anche l’ascesa del Signore Oscuro, cioè Sauron, la storia di Númenor e l’alleanza tra elfi e uomini.

Quando esce la serie Il Signore degli Anelli

Il primo episodio di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Prime Video venerdì 2 settembre 2022. I successivi episodi saranno disponibili nelle settimane a seguire, uno ogni venerdì.

La serie tv sarà visibile in varie lingue negli oltre 240 Paesi e territori nel mondo in cui è disponibile il servizio di streaming.

