Chi c'è nel cast della serie tv Robin Hood? Ecco i primi nomi

Annunciati i primi attori entrati a fare parte del cast della nuova serie tv Robin Hood: uno è famoso per il suo precedente ruolo in Il Trono di Spade

È di settembre 2024 l’annuncio ufficiale della realizzazione di una serie tv drammatica dedicata a Robin Hood. Si tratta di una produzione Lionsgate Television, che farà il suo debutto su MGM+ (di proprietà di una filiale di Amazon MGM Studios): John Glenn è showrunner, Jonathan English producer director e Todd Lieberman di Hidden Pictures produttore esecutivo. Glenn ed English sono anche autori e produttori esecutivi. Tutti questi nomi erano già noti da alcuni mesi: la novità di questi giorni, invece, è l’annuncio dei primi volti che entrano a far parte del cast.

Sean Bean nel cast di Robin Hood

È notizia recente che nel cast della nuova serie tv Robin Hood ci sarà Sean Bean: è suo ilruolo del cattivo, ovvero lo Sceriffo di Nottingham. Bean è celebre soprattutto per le sue interpretazioni in Il Trono di Spade e Il Signore degli Anelli.

Il protagonista della serie tv Robin Hood

Nel ruolo del protagonista Robin Hood, invece, ci sarà l’esordiente Jack Patten. L’attore australiano si è diplomato nel 2023 al National Institute of Dramatic Arts di Sydney.

«Siamo felicissimi di scegliere Jack Patten per il suo primo ruolo da protagonista in una serie tv», ha dichiarato il presidente di MGM+ Michael Wright. «Abbiamo capito immediatamente, quando l’abbiamo visto, che era il nostro Robin ideale e che era in grado di dare vita a questo personaggio iconico in modo unico».

«Jack porta carisma e sentimento in questa nuova lettura della classica avventura romantica di un fuorilegge ribelle che ruba ai ricchi per prendersi cura dei poveri e trova la sua anima gemella nell’altrettanto forte Marian», ha aggiunto.

Cosa sappiamo della nuova serie Robin Hood

Ricapitolando le informazioni al momento disponibili, la serie tv Robin Hood sarà composta da dieci puntate e l’episodio pilota sarà diretto da Jonathan English.

La trama racconterà con taglio moderno e con un mix di dramma, azione e romanticismo la ben nota storia di Robin Hood. I protagonisti sono infatti Rob, figlio di un guardaboschi sassone e leader di una banda di fuorilegge, e Marian, figlia di un signore normanno e dama coraggiosamente infiltrata a corte. I due giovani si innamorano e collaborano per conquistare la libertà.

In questa situazione, come accennato, il ruolo dell’antagonista è dello Sceriffo di Nottingham, abile statista e politico che governa con il pugno di ferro affrontando sia i ribelli che si nascondono nel bosco, sia chi internamente, mosso dall’ambizione, minaccia il suo potere e il suo ruolo.

La produzione della serie tv Robin Hood dovrebbe iniziare in queste settimane in Serbia. Il debutto su MGM+ è previsto nei prossimi mesi, anche in Italia, ma su questo fronte non ci sono ancora date certe.