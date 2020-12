Gli smartphone Android più potenti da regalare a Natale 2020

Come ogni mese AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone Android più veloci e, come ogni anno, quella che esce a dicembre è relativa ai device testati a novembre ed è il punto di riferimento per gli smartphone da comprare per Natale.

Questi smartphone sono i più veloci perché sono dotati dell’hardware migliore, soprattutto per quanto riguarda i SoC (System on Chip, il processore che ingloba CPU e GPU) e quantità e tecnologia della RAM (con i più veloci che sono dotati tutti di RAM DDR5). Trattandosi di top di gamma, quindi, non ci sono in questa classifica smartphone economici: i prezzi superano abbondantemente le 500 euro e per i primi in classifica si va ben oltre i mille euro. Di contro ad un prezzo così alto corrisponde il massimo della tecnologia al momento disponibile anche in fatto di fotocamere, batteria e velocità di ricarica. Ecco i 10 smartphone Android più performanti secondo la classifica di AnTuTu.

1) Huawei Mate 40 Pro (8+256)

Il nuovo top di gamma di Huawei, dotato di SoC Kirin 9000 a 5 nm, si riprende la testa della classifica degli smartphone più potenti secondo AnTuTu con un punteggio totale di 661.059 punti.

La versione testata è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Tra i pregi di questo smartphone, oltre alla potenza, c’è un comparto fotografico di altissimo livello 50 Mp + 20 Mp + 12 Mp (oltre alla frontale da 13 MP). Lo stabilizzatore è sia ottico che digitale, mentre lo zoom ottico arriva a 5X.

Molto bello anche lo schermo, un OLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione 1344 x 2772 pixel e refresh di 90 Hz. Velocissima la ricarica: via cavo USB si arriva a 66 Watt, in modalità wireless a 50 Watt.

Acquista Huawei Mate 40 Pro su Amazon

2) Asus ROG Phone 3 (12+128)

L’Asus ROG Phone 3, in versione con 12 GB di RAM, è rimasto in testa a tutte le classifiche di potenza per diversi mesi. E’ un gaming phone di alto livello, dotato di display AMOLED da 6,59 pollici piatto con refresh da 144 Hz e basato sul SoC top di gamma 2020 di Qualcomm: Snapdragon 865 Plus.

Per garantire le massime prestazioni anche durante le sedute di gioco più intense e lunghe questo smartphone è dotato di un sistema di raffreddamento a vapore e da una cover con ventola, inclusa nel prezzo di vendita.

Buone, anche se non fondamentali in uno smartphone da gaming, le fotocamere posteriori: 64 MP + 13 MP (grandangolo da 125°) + 5 MPixel (macro). La fotocamera frontale è da 24 MP. Ottima la batteria, da 6.000 mAh.

Acquista Asus ROG Phone 3 su Amazon

3) OPPO Find X2 Pro (12+512)

L’OPPO Find X2 Pro è un altro smartphone top di gamma 2020 con ottime prestazioni, un ottimo SoC, un ottimo schermo e la ricarica ultra veloce. In versione con 12 GB di RAM si piazza al terzo posto della classifica di AnTuTu.

Ancora una volta il SoC è lo Snapdragon 865+ e lo schermo è un AMOLED da 6,7 pollici con colore a 10 bit, refresh di 120 Hz e risoluzione di 3.168×1.440 pixel (QHD+).

Ottimo il comparto fotografico con sensore primario da 48 MP, obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP e teleobiettivo periscopico da 13 MP. Due gli stabilizzatori, entrambi ottici: uno sul sensore principale e uno sul tele.

La batteria è da 4.260 mAh, a doppia cella, con ricarica fino a 65 Watt.

Acquista OPPO Find X2 Pro su Amazon

4) Vivo iQoo Neo3 (6+128)

Il Vivo iQoo Neo3, in versione da 6/128 GB, si posiziona al quarto posto degli smartphone Android più veloci secondo AnTuTu. Si basa sullo Snapdragon 865 normale di Qualcomm e ha uno schermo da 6,57 pollici a 144 Hz, con risoluzione FHD+ di 2.408×1.080 pixel.

Le fotocamere posteriori sono tre: principale da 48 MP, grandangolo da 8 MP e macro da 2 MP. La fotocamera frontale è invece da 16 MP. La batteria è da 4.500 mAh, con ricarica veloce fino a 44 Watt. Non il top, ma comunque molto veloce.

Purtroppo la gamma iQoo di Vivo non è commercializzata ufficialmente in Italia, ma si può trovare di importazione parallela su vari store online (ma la garanzia potrebbe non essere valida nel nostro Paese).

5) Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12+256)

Al quinto posto della classifica AnTuTu degli smartphone Android più veloci c’è il Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G con 12/256 GB di memoria. Ma il vero motivo per comprare questo smartphone è la presenza del pennino S Pen, che permette una esperienza d’uso completamente difersa.

Non manca comunque un ottimo comparto fotografico con sensori da 108 MP + 12 MP + 12 MP, con stabilizzatore ottico e possibilità di registrare vodeo fino alla risoluzione 8K con 24 fps. Eccellente anche lo schermo, curvo da 6,8 pollici, Dynamic AMOLED 2X con risoluzione QHD+ di 3.088×1.440 pixel.

Non al top, come ormai da tempo sui Samsung, la potenza di ricarica: 25 Watt.

Acquista Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G su Amazon

6) Samsung Galaxy Z Fold2 5G (12+256)

Al sesto posto degli smartphone più veloci secondo AnTuTu c’è un altro Samsung e, ancora una volta, il suo punto di forza non è la velocità: si tratta del pieghevole Galaxy Z Fold2 5G con schermo da 7,5 pollici che si piega a libretto, con risoluzione 2.208×1.768 pixel (QXGA+) + 2.260×816 pixel (HD+) e la solita ottima tecnologia Dynamic AMOLED 2X.

Più modesto, in questo caso, il comparto fotografico: 12 MP + 12 MP + 12 MP, con sensore frontale da 10 MP. Questo smartphone è da valutare in modo completamente diverso dagli altri, essendo un foldable che sconta ancora limiti tecnologici intrinseci a questa nuova tipologia di device. Ma il fatto che sia comunque nella top tep per potenza e velocità giustifica almeno in parte il prezzo elevatissimo.

Acquista Samsung Galaxy Z Fold2 5G su Amazon

7) OnePlus 8 Pro (12+256)

Oltre ad essere tra gli smartphone Android più apprezzati del 2020, il OnePlus 8 Pro è anche tra i più veloci come dimostra il settimo posto in classifica. D’altronde è pur sempre dotato di Qualcomm Snapdragon 865, seppur in versione non Plus, e di 12 GB di RAM DDR5.

Anche lo schermo AMOLED è buono, con refresh di 120 Hz e 6,78 pollici di dimensioni e risoluzione di 3.168×1.440 pixel. Le fotocamere posteriori sono quattro: principale con stabilizzatore ottico da 48 MP, teleobiettivo con stabilizzatore ottico da 8 MP, grandangolo da 120 gradi e 48 MP e, infine, l’originalissimo sensore con filtro cromatico da 5 MP. Il sensore anteriore, invece, è da 16 MP.

La batteria è da 4.510 mAh, con ricarica Warp Charge fino a 30 Watt anche in modalità wireless.

Acquista OnePlus 8 Pro su Amazon

8) Xiaomi Mi 10T Pro 5G (8+128)

Lo Xiaomi Mi 10T Pro 5G è un altro campione di incassi tra i top di gamma 2020 e si posiziona in ottavo posto nella classifica dei cellulari Android più veloci di AnTuTu grazie al solito Qualcomm Snapdragon 865.

Buono lo schermo, da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ 2.400×1.080 pixel e refresh di 144 Hz, ottimo il comparto fotografico posteriore da 108 MP + 13 MP + 5 MP (principale, grandangolo e macro). La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 20 MP.

Molto buona la batteria: 5.000 mAh, con ricarica da 33 Watt (ma niente ricarica wireless).

Acquista Xiaomi Mi 10T Pro 5G su Amazon

9) OnePlus 8T (8+128)

Il OnePlus 8T è il modello della gamma smartphone OnePlus subito sotto l’8 Pro già descritto e si conferma un ottimo smartphone in rapporto al prezzo. Ha un display da 6,55 pollici, 2.400×1.080 pixel, di tipo AMOLED con refresh da 120 Hz e l’immancabile SoC Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 8 GB di RAM DDR4.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale Sony da 48 MP con stabilizzatore ottico, un grandandolo da 123 gradi e 16 MP, un sensore macro da 5 MP e un sensore monocromatico da 2 MP. La fotocamera frontale è basata su un sensore Sony da 16 MP con stabilizzatore elettronico.

Uno dei punti forti di questo smartphone è la ricarica della batteria, che è da 4.400 mAh, fino a 65 Watt con il caricatore ultra veloce incluso nella confezione.

Acquista OnePlus 8T su Amazon

10) Xiaomi Black Shark 3 (8+128)

Lo Xiaomi Black Shark 3 in configurazione 8/128 GB chiude la classifica di AnTuTu degli smartphone Android più veloci di novembre ed è, neanche a dirlo, basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Ha uno schermo da 6,67 pollici e 2.400.1.080 pixel, con tecnologia AMOLED, e tre fotocamere posteriori: 64 Mp + 13 Mp + 5 M (anteriore da 20 MP). Buona la batteria, da 4.720 mAh.

Acquista Xiaomi Black Shark 3 su Amazon