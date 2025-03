Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ufficiali, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nothing ha presentato Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a), due device con tante funzioni AI e l’innovativo design tipico dei prodotti dell’azienda di Carl Pei

Fonte foto: Nothing

Nothing ha presentato i nuovi Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro (in foto) i due nuovi smartphone di fascia medio-alta dell’azienda di Carl Pei. Parliamo di due dispositivi che riprendono molte delle innovazioni messe sul piatto da Nothing negli ultimi anni migliorandole notevolmente, a partire dalla scelta di un nuovo processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 che, per altro, permette di accedere a una suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Non manca, naturalmente, l’interfaccia Glyph su entrambi i modelli, utile per ricevere notifiche luminose personalizzabili dall’utente e, per la prima volta, c’è anche l’Essential Key un nuovo pulsante sul lato dello smartphone che permette di utilizzare diverse funzioni, tra cui l’Essential Space. Per quanto riguarda il design, ci sono molte affinità con i dispositivi di precedente generazione ma stavolta l’azienda produttrice ha optato per un modulo delle fotocamere circolare, molto più evidente.

Nothing Phone (3a): scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Nothing Phone (3a) ha un display AMOLED che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione di FHD+ (1.080×2.392 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Panda Glass.

Il processore scelto dall’azienda di Carl Pei è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Presente la funzione RAM Booster che permette all’utente di ottenere RAM virtuale attingendo alla memoria interna del device.

Non mancano alcune interessanti funzioni basate sull’intelligenza artificiale come Essential Space che utilizza l’AI per semplificare la gestione dello smartphone o il TrueLens Engine 3, che interviene sulla fotocamera per migliorare gli scatti realizzati dagli utenti.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x sempre da 50 MP con EIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 50 W e ricarica wireless a 7,5 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente Nothing OS 3.1 con tre major update e sei anni di patch di sicurezza.

Infine, questo device è certificato IP64 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Il Nothing Phone (3a) può essere già preordinato sul sito ufficiale di Nothing in due colorazioni Nero e Bianco al prezzo suggerito di:

Nothing Phone (3a) – 8/128 GB – 349 euro

Nothing Phone (3a) – 12/256 GB -399 euro

In più sono aperti i preordini per un’esclusiva versione Blu che sarà disponibile solo nella versione 12/256 GB a 399 euro.

Nothing Phone (3a) Pro: scheda tecnica e prezzo

Il Nothing Phone (3a) Pro ha lo stesso schermo dell’altro modello, un AMOLED da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. A protezione sempre un vetro Panda Glass.

Anche stavolta il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile. Tornano anche in questo caso la RAM Booster e le varie funzioni basate sull’intelligenza artificiale offerte da Nothing.

Cambiano leggermente le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con PDAF, OIS ed EIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e zoom ibrido 60x da 50 MP con EIS e OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Speculari al modello base le connessioni con 5G (compatibile anche con eSIM), WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C, NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

La batteria è di nuovo da 5.000 mAh con ricarica cablata da 50 W e ricarica wireless da 7,5 W. Il sistema operativo è sempre Android 15 con interfaccia utente Nothing OS 3.1 con tre major update e sei anni di aggiornamenti di sicurezza. Torna anche stavolta la certificazione IP64.

Il Nothing Phone (3a) Pro sarà preordinabile sul sito ufficiale di Nothing dal prossimo 11 marzo e sarà disponibile in due colorazioni Nero e Grigio al prezzo suggerito di 479 euro.