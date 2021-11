Gomorra: tutto sull'ultima stagione

L’ultimo atto delle serie tv cult Gomorra sta per arrivare sul piccolo schermo, sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW. La serie tv Sky Original prodotta da Cattleya insieme a Beta Film è tra le più apprezzate e famose al mondo, nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo.

I primi due episodi erano stati presentati a CanneSerie, fuori concorso. L’evento chiude il famoso festival di Cannes ed è dedicato all’eccellenza della serialità proveniente da tutto il mondo. È stata accolta dal pubblico in modo caloroso, d’altronde si tratta di una delle serie più importanti a livello globale: il New York Times l’ha inserita nella classifica delle serie non americane più importanti del decennio 2010/2020. Gomorra – Stagione finale sarà quindi un evento da non perdere. Ritorneranno i protagonisti interpretati Marco D’Amore, Salvatore Esposito, insieme a Ivana Lotito, Arturo Muselli e tanti altri. La regina è di Marco D’Amore e Claudio Cupellini, che sono anche i supervisori artistici. Ecco quando esce e tutte le novità da non perdere.

Tutto su Gomorra – Stagione finale

L’atto finale di Gomorra sarà composto da 10 episodi girati tra Roma, Napoli e Riga. La scrittura è affidata di ogni puntata è affidata a Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che hanno firmato anche il soggetto insieme a Roberto Saviano.

Marco D’Amore, uno dei due protagonisti, è anche il regista dei primi 5 episodi e del nono. L’attore aveva diretto anche due puntate della quarta stagione e il film dedicato alla serie L’Immortale, che narra i fatti che legano quarta e quinta stagione.

I restanti episodi sono diretti, invece, da Claudio Cupellini, regista storico della serie tv. La colonna sonora è firmata dai Mokadelic.

Trama e Cast di Gomorra – Stagione finale

Nel cast ritornano i personaggi che hanno reso la serie famosa in tutto il mondo: Salvatore Esposito veste per l’ultima volta i panni di Genny Savastano, che alla fine della quarta stagione è costretto alla latitanza. Marco D’Amore è ancora una volta Ciro Di Marzio, che fa il suo grande ritorno, dopo che è stato creduto morto alla fine della terza stagione. Ivana Lotito è Azzurra, mentre Arturo Muselli veste i panni di Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella.

Ecco il cast:

Domenico "Mimmo" Borrelli interpreta Don Angelo detto ‘O Maestrale, boss senza scrupoli con un ruolo cruciale nella guerra di Genny contro i Levante.

Tania Garribba è Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, una donna astuta e feroce.

Carmine Paternoster è ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano.

Antonio Ferrante Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio.

Nunzia Schiano è Nunzia, la moglie di ‘O Galantommo.

La trama scioglierà diversi nodi. Abbiamo lasciato Genny che ritorna per riportare l’ordine, ma dopo aver ucciso diverse persone, si allontana per proteggere Azzurra e Pietrino e garantire loro una vita migliore.

Ora è nascosto in un bunker ed è ricercato dalla polizia di Napoli. Ha un unico alleato, ‘O Maestrale, boss di Ponticelli, che si associa con Savastano perché vede un’incredibile occasione di rivalsa. Insieme al boss Genny prepara l’ultima guerra con i nemici ancora vivi: i tre fratelli Ciccio, Saro e Grazia Levante.

Nel frattempo, un’informazione sconvolge i suoi piani: Ciro è vivo, è a Riga. Genny parte per la Lettonia e ritrova il suo compagno. Si ritrovano dopo un anno faccia a faccia, pronti a chiarire diverse questioni sospese. Sono pronti a riconquistare Napoli e riportare l’ordine. Ma il resto si vedrà nelle nuove puntate.

Quando esce Gomorra – Stagione Finale

Le ultime puntate di Gomorra escono su Sky e in streaming su NOW il 19 novembre.