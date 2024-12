Dal regista di Gomorra, le nuove storie dal Blocco in Gangs of Milano

Fonte foto: Sky

Torna la Milano del Blocco, il massiccio complesso edilizio attorno a cui ruotavano le storie di Blocco 181, serie tv ambientata tra le comunità multietniche delle periferie del capoluogo lombardo. La nuova Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco è attesa nel 2025 su Sky e in streaming solo su NOW, ma viene in parte presentata in anteprima al 34esimo Noir In Festival.

Le novità di Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco

Serie Sky Original e in-house production Sky Studios prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film, Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco sarà comporta da otto nuovi episodi diretti da Ciro Visco, già noto per Gomorra – La serie e Blocco 181.

Visco è anche produttore creativo e co-sceneggiatore insieme a Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano e Giovanni Galassi. Visco firma anche il soggetto di serie con Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Ivano Fachin, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo, Stefano Voltaggio e Paolo Vari.

Il cast Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco

Nel cast di Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco tornano Laura Osma (già in El Chapo), Andrea Dodero (The Good Mothers, Non Odiare e L’Allieva), Alessandro Piavani (Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie) e Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire).

Tra gli interpreti ci sono inoltre Elisa Wong e Alessandro Borghi. Nei nuovi episodi torna anche Salmo: oltre a essere ancora il supervisore musicale della colonna sonora della serie, il rapper vestirà ancora una volta i panni di Snake, personaggio a cui sarà dedicato un intero episodio. Completano il cast Fahd Triki e Noè Batita.

Salmo in Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco

Bèn Dàn, il sesto episodio, vedrà come protagonista assoluto Salmo nei panni di Snake. La puntata viene presentata in anteprima oggi, lunedì 2 dicembre 2024, in apertura della 34esima edizione del Noir in Festival al Cinema Arlecchino di Milano.

Snake vive e lavora in una città-palazzo fatta di appartamenti e attività commerciali gestiti da una comunità cinese. Ricercato dalla polizia per un tentato omicidio, ha bisogno di una nuova identità per fuggire e lasciarsi il passato alle spalle.

A fornirgli un nuovo passaporto dovrebbe essere Arturo (interpretato da Borghi), un pregiudicato che vive nella stessa comunità. Nell’attesa che Arturo si faccia vivo, le giornate di Snake si susseguono una uguale all’altra: una routine sempre identica a sé stessa, aspettando una nuova vita.

A intralciare i piani è l’incontro con Kyru, che metterà Snake davanti a una scelta: aiutarla o scappare per sempre?

La trama: cosa succede in Gangs Of Milano – Le Nuove Storie Del Blocco

Nelle nuove puntate ci saranno ancora le storie di Bea, ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla Misa, la famiglia e la voglia di una vita diversa, e di Madhi, che si è trovato a capo del Blocco e deve prendere decisioni difficili.

Ludo, incapace di zittire il senso di colpa, torna a Milano con un segreto pesante. Il dealer Lorenzo, invece, ha scoperto in sé una profonda spiritualità e vuole fare tesoro della seconda occasione che gli è stata data.

Mentre i giovanissimi membri della Kasba inseguono un sogno di libertà e amicizia, la vita dura del Blocco li pone di fronte a violenze e vendette. Ad alimentare queste tensioni sono Zak, aspirante trapper pieno di sogni e talento, e Nael, irrequieto e impulsivo.