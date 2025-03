Google acquisisce Wiz e punta al settore della sicurezza cloud

Google avvia l'acquisizione di Wiz per rafforzare la sua presenza nel settore della sicurezza cloud: l'operazione si conclude per una cifra da record

Fonte foto: Wiz

Google si prepara a completare la più grande acquisizione della sua storia, confermando la grande attenzione che l’azienda riserva ai servizi cloud e alla cybersicurezza. Con un post sul blog ufficiale, infatti, Wiz ha annunciato il suo ingresso in Google Cloud a seguito dell’operazione di acquisizione da parte del colosso di Mountain View.

Tale operazione dovrà essere approvata dalle autorità competenti e dovrebbe concludersi nel corso del 2026. Non è la prima volta che Big G tenta di acquisire Wiz. Già due anni fa, infatti, l’azienda americana aveva presentato un’offerta per prendere il controllo della società, nata nel 2020 e protagonista di una crescita record in questi anni.

Google, un’acquisizione record

Per Google, quella annunciata in queste ore, è un’operazione da record. L’azienda, infatti, acquisirà il controllo di Wiz, che, come detto, entrerà a far parte di Google Cloud, con un investimento che non ha precedenti nella sua storia. Per portare a termine l’operazione, infatti, il colosso della tecnologia dovrà sborsare 32 miliardi di dollari, circa 9 miliardi in più rispetto a quanto offerto appena due anni fa. Si tratta, indubbiamente, di una cifra importante per l’azienda che, sempre più concentrata sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale di Gemini, ha la necessità di potenziare i suoi servizi cloud, senza compromessi sulla sicurezza.

Cloud e sicurezza, il futuro dell’AI

Wiz è nata nel 2020 come startup specializzata cybersicurezza per i servizi cloud, un settore fondamentale per Google che, con la sua divisione Google Cloud, si è ritagliata in questi anni una fetta importante del mercato. Fin dai primi mesi di attività, le soluzioni proposte da Wiz si sono rivelate vincenti, garantendo all’azienda una rapidissima crescita che ha portato a una valutazione record per il business.

Nel 2023, Wiz aveva rifiutato una maxi offerta da parte di Google, che era pronta a mettere sul tavolo ben 23 miliardi di dollari per poter completare l’acquisizione. Alla base del rifiuto, oltre a una somma ritenuta insufficiente, c’erano anche dei timori legati al possibile stop da parte delle autorità antitrust.

Nel giro di due anni, però, il mercato è cambiato drasticamente, sia per la crescita dell’intelligenza artificiale che per quanto riguarda gli equilibri finanziari. Le valutazioni effettuate da Wiz, aiutate dalla scelta di Google di aumentare l’importo da investire per l’acquisizione, hanno portato a un cambio di rotta.

Al netto delle valutazioni delle autorità competenti, Wiz si prepara a entrare a far parte di Google Cloud diventando, con le sue competenze, un elemento centrale della divisione dell’azienda americana nel corso dei prossimi anni, in un contesto di mercato che potrebbe garantire ulteriori margini di crescita.

In un post sul blog aziendale, Assaf Rappaport, co-founder e CEO di Wiz, ha sottolineato: “Wiz e Google Cloud sono entrambi alimentati dalla convinzione che la sicurezza del cloud debba essere più semplice, più accessibile, più intelligente e democratizzata, in modo che più organizzazioni possano adottare e utilizzare il cloud e l’intelligenza artificiale in modo sicuro“.

Per il futuro, Rappaport ha chiarito quale sarà la strategia di sviluppo di Wiz che rimarrà: “una piattaforma multicloud, in modo che in qualsiasi cloud continueremo a essere una piattaforma leader. Continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri grandi partner in AWS, Azure, Oracle e nell’intero settore“.