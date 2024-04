Google cambia l'abbonamento: addio a questi vantaggi

Alcune funzioni esclusive dei Pixel saranno disponibili per tutti gli utenti Google One, senza costi aggiuntivi, ma altre verranno tolte

Come preannunciato da diversi rumor e dichiarazioni da parte di dirigenti della stessa società, Google sta per cambiare i termini del contratto dell’abbonamento a Google One, quello che permette agli utenti di aggiungere spazio extra per foto e documenti e offre altri vantaggi aggiuntivi a chi si abbona.

La conferma arriva proprio da Google, che ha inviato una email agli abbonati (anche a quelli italiani), nella quale spiega cosa cambia con i nuovi termini. I nuovi termini del servizio entrano in vigore, progressivamente, a partire dal 15 maggio 2024.

Ci sono alcuni vantaggi in più e altri in meno rispetto all’abbonamento attuale, ma soprattutto c’è la disponibilità per molti utenti di alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale utili a migliorare le foto scattate con lo smartphone Android. Addio, invece, alla VPN gratuita.

Google One: il nuovo abbonamento

Nella mail inviata agli abbonati a Google One si spiega che il prezzo dei piani disponibili non cambia, come non varia la quantità di spazio in cloud: a cambiare, infatti, sono le funzioni aggiuntive a disposizione.

Due vantaggi poco usati dagli utenti non saranno più disponibili: la VPN gratuita per tutti gli abbonati e la spedizione gratis per chi ordina stampe attraverso Google Foto.

Entrambe le cose erano, a detta della stessa Google, poco usate dagli utenti e, per questo motivo, Big G ha deciso di toglierle e di concentrare le sue risorse per offrire agli abbonati nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Gli utenti abbonati a Google One potranno, a partire da maggio, usare gratuitamente Magic Editor, un sofisticato pacchetto di funzioni che permette di migliorare le foto scattate con lo smartphone.

Ad esempio Magic Editor può correggere foto sfocate, cancellare, spostare o modificare elementi delle foto, applicare ottimizzazioni alle curve di colore. Nel complesso, le funzioni AI per le foto che arriveranno a partire dal 15 maggio sono queste:

Gomma Magica

Elimina sfocatura

Suggerimenti della funzionalità Cielo

Colori in risalto

Effetto HDR per foto e video

Sfocatura ritratto

Luce ritratto

Aggiungi luce/Bilancia luce nello strumento Luce ritratto

Foto cinematografiche

Stili nell’editor di collage

Effetti video

Tutte queste funzioni saranno disponibili per chi è abbonato a Google One e usa Google Foto su smartphone Android (minimo Android 8.0), iPhone (minimo iOS 15) o Chromebook (minimo Chromebook Plus con ChromeOS versione 118). I requisiti minimi di Magic Editor sono 3 GB di RAM e 1 GB libero di spazio di archiviazione.

La maggior parte di queste funzioni basate sull’IA, al momento, sono esclusiva degli smartphone Google Pixel.

Google One: quanto costa oggi

I prezzi dei piani di abbonamento a Google One non verranno modificati e, anche oltre il 15 maggio (e fino a ulteriori aggiornamenti), saranno questi: