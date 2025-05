Prima riservate solo a Pixel 9, le nuove funzionalità entrano ora in Google Foto per rendere l’esperienza di modifica delle immagini più intuitiva e creativa grazie all’IA

Google Foto celebra il suo decimo anniversario con un importante aggiornamento che introduce nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Lanciato nel 2015, Google Foto è un servizio gratuito di Google che consente di archiviare, organizzare e modificare foto e video nel cloud. In questi dieci anni si è evoluto da semplice spazio di archiviazione a una piattaforma completa per la gestione visiva dei propri ricordi, diventando uno degli strumenti più utilizzati al mondo per conservare e condividere momenti personali.

Nuovo editor IA in Google Foto: quali sono le nuove funzioni

Per celebrare questo primo compleanno importante, come accennato, Google ha deciso di rinnovare l’app introducendo strumenti di editing avanzati fino a oggi riservati agli utenti Pixel 9 nel cosiddetto Magic Editor. Le novità, tutte alimentate dall’intelligenza artificiale, mirano a rendere l’esperienza di modifica delle foto ancora più intuitiva, potente e creativa.

Il nuovo editor di Google Foto integra ad esempio Auto Frame, una funzione che suggerisce automaticamente dei ritagli per migliorare la composizione delle foto. Quando è necessario, l’IA è in grado di generare porzioni d’immagine che non esistono, ricreandole in modo realistico per completare lo scatto.

Reimagine, invece, permette di aggiungere elementi visivi che non erano presenti nella scena originale, come foglie autunnali, erba verde o altri dettagli atmosferici. È una funzione affascinante ma anche controversa, perché sfuma il confine tra la realtà del ricordo e la creazione artificiale. Proprio per questo motivo, Google ha iniziato a inserire una filigrana su queste immagini per indicare chiaramente che sono state modificate dall’intelligenza artificiale, come ha intenzione di fare anche per i video iperrealistici generati con Veo 3.

Come funzionano AI Enhance e condivisione degli album

Infine, la nuova funzione AI Enhance consente di applicare automaticamente modifiche migliorative alle immagini. Selezionando la foto, vengono generate tre versioni differenti ciascuna con regolazioni diverse (nitidezza, rimozione di oggetti, bilanciamento dei colori ecc.). L’utente può poi scegliere quella che preferisce. Questa opzione si affianca ai già noti comandi Enhance e Dynamic presenti nel menu Modifica.

Un’ulteriore novità riguarda la condivisione degli album fotografici: sarà infatti possibile generare un codice QR che permette ad altri utenti di accedere rapidamente a un album, semplicemente scansionandolo con la fotocamera. Una funzione utile sia per condivisioni individuali che in contesti di gruppo.

Google Foto si rinnova: da quando le novità diventano disponibili?

Il rilascio del nuovo editor ridisegnato e delle funzioni AI è previsto a partire da giugno 2025 per tutti i dispositivi Android. Gli utenti potranno quindi accedere a strumenti di editing avanzato direttamente dall’app Google Foto, senza necessità di disporre di uno smartphone Pixel.

Per quanto riguarda i dispositivi iOS, Google ha annunciato che le novità saranno introdotte più avanti nel corso del 2025, anche se non è ancora stata comunicata una data precisa.