Tra i prodotti più gettonati di questo Black Friday 2024 ci sono sicuramente i Chromebook, i notebook con ChromeOS (il sistema operativo di Google), sviluppati principalmente per la produttività e l’intrattenimento.

Tra i brand che hanno in catalogo device del genere, c’è Asus che propone ai consumatori il suo Chromebook Plus. Per chi non lo sapesse, i modelli Plus sono l’evoluzione diretta dei classici Chromebook, potenziati da Big G con tante funzioni AI basate su Google Gemini, che possono affiancare l’utente in diverse attività, migliorando notevolmente le potenzialità del notebook.

Si tratta, però, di funzioni che richiedono un hardware specifico, più potente rispetto a quello di un modello base cosa che, chiaramente, fa salire il prezzo di questi device. Grazie ad Amazon, però, portare a casa questo computer è un po’ più semplice e con le offerte in corso si scende addirittura sotto i 300 euro.

Si tratta di un prezzo incredibile, visto che per ogni Chromebook Plus acquistato Google regala un anno di piano Google One AI Premium con 2 TB di spazio di archiviazione in cloud per foto e video e con Gemini Advanced, il modello AI più potente di Big G. Questo piano costa 21,99 euro al mese, quindi comprando questo Acer Chromebook Plus si ottiene, oltre allo sconto, un vantaggio del valore di 263 euro.

Asus Chromebook Plus: scheda tecnica

L’Asus Chromebook Plus (CX3402CBA-PQ0070) ha uno schermo IPS LED con tecnologia antiriflesso che misura 14 pollici, ha una risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore a bordo è un Intel Core i3-1215U (chip di dodicesima generazione) a cui vanno ad affiancarsi 8 GB di RAM e un SSD da 128 GB. La scheda grafica è una Intel UHD Graphics 600, un prodotto orientato principalmente alla produttività e all’utilizzo quotidiano e naturalmente più che sufficiente per far funzionare al meglio anche i programmi più avidi di risorse dell’ecosistema di Google.

Trattandosi di un Chromebook Plus l’utente può accedere a una suite di funzioni avanzate per la produttività basate su Google Gemini. Tra queste ci sono:

Magic Editor , la suite per l’editing fotografico

, la suite per l’editing fotografico Gli sfondi AI per le chiamate

per le chiamate Hep Me Write, per aiutare l’utente nella scrittura di note e testi (anche in italiano)

Per quanto riguarda le connessioni ci sono due porte USB-A3.2, due porte USB-C 3.2, un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.0. Presenti anche i classici microfono, speaker e webcam (con otturatore) da 1.080 p.

La batteria è da 50 Wh con Asus che garantisce un’autonomia che arriva a circa 10 ore di utilizzo. Il sistema operativo è ChromeOS, sviluppato direttamente da Google e che, ovviamente, permette all’utente di accedere a un nutrito ecosistema di applicazioni (di cui buona parte già vista sugli smartphone Android).

Infine il device ha la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che ne attesta la resistenza a qualsiasi condizione ambientale (temperature estreme, polvere e muffa) e a diverse sollecitazioni esterne, incluse le vibrazioni da colpi di arma da fuoco.

Asus Chromebook Plus: l’offerta su Amazon

L’Asus CX3402CBA-PQ0070 ha un prezzo di listino di 449 euro ma grazie alle offerte per il Black Friday 2024 di Amazon è possibile portare a casa questo notebook a 299 euro (-21%, -150 euro), uno sconto davvero ottimo perché, se si conta il piano Google AI Premium in omaggio (-263 euro), è come se pagassimo questo laptop poco più di 30 euro.

