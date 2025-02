NotebookLM Plus è ora incluso in Google One AI Premium

NotebookLM Plus è disponibile senza costi aggiuntivi nell'abbonamento Google One AI Premium che permette di sfruttare la versione più completa dell'AI di Google

Fonte foto: Bangla press / Shutterstock.com

Google arricchisce Google One AI Premium, il piano in abbonamento che consente di sfruttare al massimo i servizi AI based proposti dall’azienda, a partire dall’intelligenza artificiale di Gemini. Per gli utenti che attivano questo piano, senza costi aggiuntivi, è ora possibile sfruttare anche NotebookLM Plus. Si tratta di un’aggiunta importante che rende ancora più interessante l’utilizzo del piano più completo di Google One.

Cos’è NotebookLM Plus

NotebookLM è l‘assistente di ricerca AI personalizzato che Google mette a disposizione dei suoi utenti. Il tool utilizza Gemini 2.0 e può essere utilizzato in vari modi, grazie alla possibilità di analizzare file e informazioni di vario tipo (PDF, siti web, video di YouTube e molto altro) sfruttando la comprensione multimodale di Gemini 2.0.

Secondo Google, l’assistente può essere utilizzato in vario modo, risultando adatto al brainstorming, alle ricerche di mercato ma anche per mettere in ordine le idee, raccogliendo e analizzando materiale e fondi di vario tipo. NotebookLM è adatto anche per il settore didattico, garantendo la possibilità per gli utenti di migliorare il proprio metodo di studio.

C’è una grossa differenza tra Google Gemini e Google NotebookLM. Il primo offre risposte in base alle conoscenze su cui è stato addestrato o, al massimo, su informazioni reperite online e questo a volte causa palesi errori nelle risposte, perché Gemini pesca la fonte sbagliata e la prende per oro colato.

NotebookLM, invece, si basa su algoritmi pre-addestrati, ma usa le informazioni fornite dall’utente, che carica le sue fonti (chiamate “origini“) e chiede all’AI di elaborare i dati inseriti e creare un output basato su di essi.

Per sfruttare al massimo l’assistente AI è possibile attivare il piano NotebookLM Plus che permette di incrementare i limiti di utilizzo (ad esempio le origini massime sono ora 5 volte di più), personalizzare ancora di più il funzionamento del tool e anche creare notebook condivisi con altri utenti, sfruttando anche strumenti più avanzati per la privacy e la sicurezza.

NotebookLM Plus è ora incluso in Google One AI Premium, il livello più alto dei piani in abbonamento di Google One. In precedenza, invece, la versione Plus dell’assistente di ricerca AI era accessibile esclusivamente ai clienti business, alle organizzazioni e tramite i piani dedicati agli istituti scolastici.

Quanto costa Google One AI Premium

Google One AI Premium è, in questo momento, l’abbonamento più completo della gamma Google One e aggiunge vari servizi extra ai 2 TB di spazio cloud (condivisibili con altre 5 persone) per il proprio account Google e, quindi, per Gmail, Google Foto e Google Drive. L’abbonamento include anche la possibilità di sfruttare Gemini Advanced oltre che l’integrazione di Gemini in Gmail, Documenti e altri servizi Google.

Ora è incluso anche NotebookLM Plus oltre a tutte le funzioni del piano Premium (salvataggi in Magic Editor illimitati su Google Foto e funzionalità premium in Google Workspace). Il costo è di 21,99 euro al mese, con un mese di prova gratuita per i nuovi utenti. A differenza degli altri piani di Google One, la versione AI Premium non è disponibile nella versione annuale.

Rispetto alla versione Premium (senza AI), il piano in questione costa più del doppio, con un costo extra 12 euro al mese.