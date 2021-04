Dopo le versioni più sportive, completamente orientate alla praticità e all’utilizzo durante l’allenamento, adesso arriva il primo fitness tracker dell’era Fitbit-Google: si chiama Fitbit Luxe, dispone di numerose funzioni che consentono di gestire a 360 gradi il proprio quotidiano, sempre con lo sguardo puntato verso il benessere e lo sport, e ha una ben maggiore attenzione verso il design e i materiali di pregio.

Tante funzionalità, dunque, ma anche un occhio di riguardo per l’estetica: sono queste le caratteristiche principali del fitness tracker di Google, capace di connettersi al proprio smartphone Android o iOS per gestire e controllare le notifiche di chiamate, messaggi e applicazioni. Ma a fare la differenza è proprio l’eleganza che ne contraddistingue i tratti: lo schermo touch OLED è infatti circondato da una cornice in acciaio inossidabile dalle finiture lucide nei colori oro o platino, mentre il cinturino è realizzato in silicone resistente all’acqua, durante gli allenamenti così come durante il relax e le normali attività quotidiane. Non manca poi l’edizione speciale, con bracciale gioiello realizzato in collaborazione con il brand di gioielleria gorjana.

Fitbit Luxe, le principali funzionalità

Ha cinque giorni di autonomia (in base a un utilizzo medio) e un tempo di ricarica di 2 ore il nuovo dispositivo di Fitbit, tanto funzionale quanto dotato di uno stile compatto e raffinato. Dalle dimensioni contenute, questo dispositivo consente di monitorare il sonno, la temperatura cutanea e calcolare il punteggio relativo alla gestione dello stress.

Parlando di cuore, invece, le funzionalità prevedono il rilevamento della frequenza cardiaca e del battito a riposo. Fitbit Luxe tiene traccia anche della frequenza respiratoria mentre, per quanto riguarda la saturazione dell’ossigeno, bisognerà attendere l’attivazione della funzione che avverrà prossimamente, secondo le dichiarazioni della casa produttrice. Anche il benessere femminile è al centro degli interessi di questo piccolo tracker che ne registra tutti i dati, riportandoli nell’applicazione Fitbit da installare sul proprio device mobile.

Come in ogni fitness tracker, non possono mancare sport e alimentazione: vengono registrate oltre 20 modalità di allenamento, con tanto di sensore GPS che tiene traccia degli spostamenti (anche in acqua, visto che è impermeabile fino a 50 metri), del dispendio energetico e del tempo trascorso. La dieta, invece, è tenuta sotto controllo tramite la registrazione del peso, dell’idratazione e degli alimenti assunti ai pasti.

Fitbit Luxe, prezzo e data di lancio

Il nuovo Fitbit Luxe è già disponibile in prevendita sul sito ufficiale di Fitbit al prezzo di 149,99 euro in tre differenti colorazioni, con spedizione prevista a fine maggio. La quarta, denominata Fitbit Luxe Special Edition e dotata di bracciale gorjana Parker Link in acciaio inossidabile oro chiaro, può essere prenotata al prezzo di 199,99 euro con spedizione prevista per il mese di giugno. L’acquisto del dispositivo prevede, per i nuovi utenti, un abbonamento gratuito a Fitbit Premium per sei mesi.

Il dispositivo è in vendita, per ora solo in versione standard, anche su Amazon.

