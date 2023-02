Google Impact Challenge: il progetto italiano per la cybersicurezza

La sicurezza informatica è un tema molto sentito sia da Google sia da tutte le grandi aziende e dalla Pubblica Amministrazione, poiché risponde alla necessità di proteggere i dati sensibili ma anche le infrastrutture tecnologiche da attacchi hacker. I pirati informatici, infatti, attentano quotidianamente alla sicurezza della rete mettendo in difficoltà aziende e governi.

Con il nuovo progetto Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good, il colosso di Mountain View intende stimolare soluzioni in favore della sicurezza informatica. Lo fa in collaborazione con ANC, l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza italiana da cui ha ricevuto il patrocinio. Il progetto è davvero ambizioso e punta a trovare risposte a problemi molto concreti come cybersicurezza, contrasto agli attacchi informatici e disinformazione online. Il progetto di Google ha una finalità di tipo filantropico, infatti la proprietà intellettuale delle opere sarà pubblica e con licenza open source.

Cybersicurezza con Google

Il piano di Google per rinforzare anche in Italia la cybersicurezza si basa su un contest, cioè una gara aperta a organizzazioni no profit e della società civile, enti accademici e di ricerca e imprese sociali che hanno, così, l’opportunità di ottenere ciascuna fino a 3 milioni di euro di finanziamenti.

Con la Google.org Fellowship, invece, i vincitori si assicurano sei mesi di affiancamento da parte di dipendenti Google esperti che aiuteranno a realizzare i progetti scalabili, cioè che possano crescere nel tempo in modo lineare e senza intoppi.

I partecipanti selezionati potranno rientrare anche nel programma di sostegno allo sviluppo tecnologico previsto dalla Strategia Nazionale di Cybersicurezza di ACN. Quindi con un focus su sicurezza dei dati e privacy, gestione delle minacce cibernetiche, sicurezza del software, delle piattaforme e delle infrastrutture digitali e connessi agli aspetti sociali e di governance.

Selezione dei progetti di cybersicurezza

Le candidature al progetto Google.org Impact Challenge: Tech for Social Good saranno accettate fino al 7 aprile 2023. La selezione sarà annunciata nel secondo semestre di quest’anno.

I progetti sulla cybersicurezza dovranno superare la selezione di un gruppo di esperti tra i quali ci sono Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Maria Chiara Carrozza, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Nathalie Tocci, Direttore dell’Istituto Affari Internazionali.

Ricordiamo che nella precedente challenge, chiusa nel 2020, Google ha erogato un finanziamento di 10 milioni di euro e parte di questi fondi sono andati anche a quattro organizzazioni italiane: ACMOS & C.I.F.A, Fondazione Mondo Digitale, Mama Chat e Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus.