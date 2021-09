Google Pay è ora disponibile in altri 10 Paesi: dove possiamo usarlo

Google continua ad aumentare il numero di Paesi nel mondo in cui è possibile usare Google Pay, il suo sistema di pagamento contacless tramite smartphone e dispositivi wearable, soprattutto gli smartwatch e le smartband con chip NFC.

E’ stata infatti annunciata un’altra manciata di Paesi in cui è adesso possibile usare questo comodo sistema per pagare: sono 10, nove dei quali sono Paesi europei dove spesso noi italiani viaggiamo per turismo o per lavoro. Ciò vuol dire che, non appena il rilascio di questa funzione sarà completata (ci vorranno pochi giorni), potremo pagare senza contanti e senza contatto con i nostri dispositivi Google Pay in questi nuovi territori. In totale i Paesi in cui oggi possiamo usare Google Pay salgono a 37.

Google Pay: i 10 nuovi Paesi

Questa è la lista dei nuovi Paesi nei quali ora Google Pay funziona:

Austria

Bulgaria

Estonia

Grecia

Ungheria

Lituania

Lettonia

Portogallo

Romania

Singapore

Google Pay: la lista dei Paesi dove funziona

Con questi 10 nuovi Paesi gli Stati del mondo dove possiamo usare Google Pay arrivano a ben 37. Ecco quali sono: