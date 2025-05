Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Google Wallet è una delle principali app dell’ecosistema di servizi realizzato da Google per gli smartphone Android. L’applicazione in questione può essere utilizzata in vari modi ma la sua funzione principale è, senza dubbio, quella di wallet digitale in cui registrare le proprie carte di pagamento da utilizzare per effettuare acquisti in negozio con lo smartphone. L’app è utilizzabile anche per registrare le tessere del supermercato.

Per il prossimo futuro, Google ha in programma una novità importante per la sua app con una nuova procedura semplificata per registrare carte all’interno del wallet. La conferma in tal senso arriva da Android Authority che ha analizzato l’APK dell’ultima versione beta di Google Play Services. Nel codice c’è un chiaro riferimento alla nuova funzione in arrivo per Google Wallet.

Le nuove funzioni per l’inserimento delle carte di credito

Stando ai dati emersi in queste ore, Google punta a semplificare la procedura di registrazione di nuove carte. In futuro, infatti, gli utenti potranno utilizzare il chip NFC dello smartphone (ormai presente in quasi tutti i nuovi dispositivi Android in arrivo sul mercato) per recuperare i dati della carta.

La procedura dovrebbe essere molto semplice: basterà avvicinare la carta allo smartphone, dopo aver avviato l’iter di registrazione, per poter “leggere” in automatico i dati della carta da registrare. Molto probabilmente, per confermare l’operazione bisognerà inserire manualmente il codice CVV.

La nuova funzione potrebbe essere rilasciata in uno dei prossimi aggiornamenti di Google Wallet (e di Google Play Services). Molto dipenderà da come andranno i test. Il meccanismo, infatti, sarà implementato solo nel caso in cui non si registreranno problemi.

I dati delle carte di pagamento hanno bisogno della massima sicurezza per poter mettere al riparo gli utenti da possibili perdite di dati. Maggiori dettagli sul nuovo sistema attualmente in fase di test dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Per il momento, Google non ha fornito informazioni ufficiali in merito.

Come funziona attualmente l’applicazione?

Attualmente, è possibile inserire una nuova carta di pagamento in Google Wallet in pochi secondi. Bisogna accedere all’app e poi premere su Aggiungi a Wallet, in basso. A questo punto è necessario andare in Carta di pagamento, per aggiungere una carta compatibile con il sistema di pagamento Google Pay, e poi su Nuova carta di credito o di debito.

L’inserimento della carta può avvenire in due modi. L’utente può inserire manualmente i dati della carta oppure è possibile utilizzare la fotocamera posteriore dello smartphone per rilevare in automatico i dati, seguendo le indicazioni che compaiono sullo schermo. In alternativa, è possibile usare Google Wallet da web.