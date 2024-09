Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Google Wallet riceve un nuovo aggiornamento con nuove funzionalità per l’app che punta a rimpiazzare completamente il portafoglio tradizionale. L’aggiornamento in questione riguarda le versioni per Android, WearOS ed anche la versione web di Google Wallet. Il rollout dell’aggiornamento è in corso e nel giro di pochi giorni tutti gli utenti dovrebbero ricevere le ultime versioni dell’app.

Google Wallet: le novità per WearOS e Web

Tra le novità di Google Wallet su WearOS c’è un nuovo sistema di categorie per gestire i pass registrati nell’app, che potranno essere raggruppati in modo più efficiente per consentire all’utente di individuare facilmente il pass giusto, senza dover scorrere tra tutti quelli registrati.

I vari gruppi sono consultabili tramite un carosello ed è inclusa anche una sezione che raggruppa i pass non ancora scansionati. Si tratta di un miglioramento importante, considerando che l’app per WearOS è utilizzabile tramite i piccoli display degli smartwatch ed ha bisogno di un’interfaccia organizzata e intuitiva per semplificare l’accesso ai contenuti.

Nel frattempo, la versione web di Google Wallet registra un’ulteriore espansione: dopo il lancio in 15 Paesi, infatti, la web app, raggiungibile da wallet.google.com, è ora disponibile in 43 Paesi. Per accedervi è sufficiente effettuare il login con il proprio account Google.

La versione web di Wallet è stata rilasciata lo scorso luglio ed è accessibile anche in Italia. Grazie a questa versione, gli utenti hanno la possibilità di aggiungere via browser web nuovi metodi di pagamento oltre che di controllare le transazioni effettuate con carta e i dati delle carte e dei pass registrati.

Google Wallet per Android: le novità

Google ha aggiornato anche l’app per Android di Google Wallet, estendendo la disponibilità a 10 nuovi Paesi e, quindi, portando a oltre 100 il totale di Paesi in cui è oggi possibile utilizzare Google Wallet sul proprio smartphone Android (compatibile con dispositivi Android 5.0 e seguenti ma le funzioni disponibili cambiano in base alla versione di Android).

Tra le novità messe a disposizione degli utenti Wallet c’è una maggiore integrazione con Gmail che consente di inserire nel proprio Wallet i biglietti del treno ed altri mezzi di trasporto, ricevuti tramite e-mail, in modo automatico. Saranno le due app a gestire il trasferimento e la sincronizzazione dei dati.

Google ha, inoltre, comunicato un aggiornamento per l’API Closed loop transit che permette di registrare una carta fisica all’interno del Wallet (non sono stati chiariti i dettagli delle novità). È stato aggiunto anche il supporto a VDV eTicket Service Motics, sistema di mobile ticketing utilizzato in Germania.