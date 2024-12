Fonte foto: Shutterstock/Libero Tecnologia

Da questo mese di dicembre, terminata la prima fase di sperimentazione, IT-Wallet è disponibile per tutti tramite l’app IO, con la possibilità per gli italiani di avere sul proprio smartphone la patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

I titolari di questi documenti possono seguire una breve procedura per scaricarli all’interno dell’app IO. I primi numeri di IT-Wallet non sono, però, straordinari, probabilmente anche per via delle difficoltà tecniche registrate nelle prime ore di disponibilità del portafoglio digitale.

Com’è andato il lancio di IT-Wallet

Sulla base dei numeri ufficiali, la prima settimana di IT-Wallet si è conclusa con:

2,4 milioni di attivazione

3,8 milioni di documenti scaricati sull’app IO

Nel dettaglio, gli italiani hanno scaricato 2 milioni di tessere sanitarie, 1,7 milioni di patenti e 35.000 carte europee della disabilità.

Un flop?

Il tasso d’adozione di IT-Wallet, sulla base dei dati della prima settimana di disponibilità, non è particolarmente elevato. Tramite il sito io.italia.it, infatti, è possibile verificare l’andamento dei download dell’app IO che risulta molto maggiore al numero di attivazioni di IT-Wallet.

Attualmente, infatti, i download dell’app IO sono circa 42 milioni. Il confronto tra attivazione di IT-Wallet e download dell’app IO non è indicativo al 100%, in quanto le statistiche dell’app IO non tengono conto di chi ha scaricato più volte l’app, per averla su più dispositivi o dopo aver cambiato smartphone.

In ogni caso, è possibile stimare che il tasso di adozione del portafoglio digitale di Stato sia ancora abbastanza ridotto.

Come usare IT-Wallet

Per caricare i documenti digitali sul proprio smartphone è sufficiente installare l’app IO sul proprio smartphone (Android oppure iOS), direttamente dallo store e poi accedere all’app utilizzando la verifica tramite SPID oppure CIE. Completata la procedura iniziale, bisogna andare nella sezione Portafoglio e poi su Documenti su IO.

A questo punto, basta premere su Continua e poi ancora su Continua, selezionando uno dei metodi disponibili per la verifica dell’identità. Completata l’operazione è possibile richiedere il download dei documenti desiderati sull’app.

Tale operazione non è immediata ed è necessario attendere qualche minuto tra la richiesta e l’effettiva disponibilità del documento (una notifica dall’app IO confermerà la disponibilità).

Successivamente, è possibile aggiungere altri documenti riaprendo l’app e andando in Portafoglio > Aggiungi al Portafoglio +. Seguendo la procedura guidata sarà possibile completare il proprio IT-Wallet. Attualmente, sono disponibili sono tre documenti ma in futuro ce ne saranno altri, in particolare si attende l’arrivo della CIE in IT-Wallet.

Come indicato dal messaggio riportato nell’app, la patente di guida può essere usata solo in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle Forze dell’ordine.