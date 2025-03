Google reinventa la paghetta: la nuova funzione di Wallet per i più giovani

Fonte foto: sdx15 / Shutterstock.com

Google Wallet è una delle app più importanti dell’ecosistema realizzato da Google per gli smartphone Android e ora diventa ancora più completa grazie a una nuova funzione pensata per i più piccoli. Come annunciato in queste ore dall’azienda, Google Wallet, che consente anche di aggiungere le carte del supermercato, si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento che punta a “reinventare” la paghetta che i genitori possono mettere a disposizione dei propri figli. Il sistema è tanto semplice quanto funzionale e permette ai più piccoli di poter effettuare acquisti in negozio in modo semplice e sicuro.

La paghetta arriva su Google Wallet

La nuova funzione realizzata da Google per il suo Wallet è davvero intuitiva. I genitori possono registrare una carta di pagamento all’interno dell’account dei propri figli (che non hanno la possibilità di registrarne una da soli). Il servizio è disponibile anche nel caso in cui il bambino abbia meno di 13 anni.

La carta potrà essere utilizzata per i pagamenti con smartphone e smartwatch nei negozi fisici. Non sono consentiti gli acquisti online, invece. I genitori, inoltre, avranno a loro disposizione vari strumenti per monitorare l’utilizzo della carta da parte dei propri figli che a loro volta potranno fare acquisti in negozio senza la necessità di utilizzare contanti o carte di pagamento fisiche.

I genitori potranno rimuovere la carta, se necessario, e eventualmente aggiungerne anche altre, decidendo di volta in volta come mettere a disposizione dei propri figli gli strumenti di pagamento tramite Google Wallet.

Con questa funzione, Google punta ad allinearsi ad Apple che già da tempo ha avviato un servizio analogo per consentire ai più piccoli di poter utilizzare Apple Pay per gli acquisti in negozio. L’azienda di Cupertino consente anche gli acquisti online e i trasferimenti di denaro peer to peer.

Come usare la nuova funzione

La nuova funzione di Google Wallet è in corso di distribuzione ed è necessario aggiornare l’app all’ultima versione disponibile per poterla utilizzare. Nel giro di poche settimane, tutti gli utenti potranno essere in grado di sfruttare questo nuovo sistema.

Per il momento, però, la paghetta su Wallet non potrà essere utilizzata dagli utenti italiani. Questa nuova funzione, infatti, sarà messa a disposizione esclusivamente in alcuni Paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Australia e altri).

Bisognerà attendere i prossimi mesi per poter registrare l’arrivo in Italia. Il rilascio nel nostro Paese è comunque probabile. Google inizierà a testare questa funzione in alcuni mercati prima di estendere su scala globale la disponibilità del servizio che punta a digitalizzare la paghetta.