Google ha svelato i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. La nuova generazione di smartphone di casa Google è un’evoluzione diretta, ma con tante novità, rispetto ai precedenti Pixel 7 e 7 Pro. Cambia il chip, con il debutto del nuovo Tensor G3, mentre il design viene confermato, con piccoli ritocchi rispetto alla precedente generazione.

Il nuovo chip Tensor G3 integra varie funzionalità di AI, tecnologia sempre più rilevante per Google e destinata a diventare un vero e proprio punto di riferimento per i nuovi smartphone Pixel. In nuovi smartphone di Google sono già pronti alla commercializzazione. I nuovi smartphone sono stati svelati insieme al Pixel Watch 2 e alle Pixel Buds Pro (in foto).

I preordini dei Google Pixel 8 sono in corso fino al prossimo 12 ottobre. I due nuovi smartphone di Google sono disponibili anche su Amazon e, sin da subito, anche in Italia.

Google Pixel 8: caratteristiche e prezzi

Il nuovo Google Pixel 8 è dotato di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus (il vetro è presente anche al posteriore mentre il frame è in alluminio).

Tra le specifiche troviamo il nuovo Google Tensor G3, chip a 4 nm (con nove core tra cui un core Cortex X3 da 3 GHz per massimizzare le prestazioni) affiancato dal coprocessore Titan M2 che gestisce tutte le funzioni per aumentare la sicurezza dei dati dell’utente. Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM e di 128/256 GB di storage UFS 3.1.

La scheda tecnica del Google Pixel 8 include una batteria da 4.575 mAh, con ricarica da 30 W e ricarica wireless Qi. Lo smartphone è dotato di una fotocamera principale da 50 Megapixel, con apertura f/1.68, e un nuovo sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel f/2.2. La fotocamera anteriore è da 10,5 Megapixel f/2.2.

Non c’è il jack da 3,5 mm mentre è presente il sensore di impronte digitali sotto al display. Lo smartphone permette l’utilizzo delle eSIM, oltre ad una SIM fisica. Il sistema operativo è Android 14 con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti, tra sistema operativo, patch di sicurezza e Feature Drop.

Il nuovo Google Pixel 8 arriva sul mercato italiano con un prezzo di 799 euro per la versione da 128 GB e di 859 euro per la versione da 256 GB. Google sceglie, quindi, di aumentare il prezzo per il suo compatto: il Pixel 7, presentato lo scorso anno, ha un prezzo di listino di 649 euro (128 GB) e di 749 euro (256 GB).

Per la fase di preordine c’è il bundle con le Buds Pro. Lo smartphone è acquistabile direttamente su Amazon, anche con pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito (per gli utenti Amazon abilitati a questi pagamenti).

Google Pixel 8 Pro: caratteristiche e prezzi

Il Google Pixel 8 Pro è il nuovo top di gamma di Google. Lo smartphone è dotato di un display LTPO OLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Anche in questo caso troviamo il chip Google Tensor G3 che, però, viene affiancato da 12 GB di RAM. Ci sono tre opzioni di storage: 128, 256 e 512 GB.

Rispetto al Pixel 8, il Pixel 8 Pro include un comparto fotografico con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel f/2.8 e un teleobiettivo con zoom ottico 5x da 48 Megapixel f/2.8. Tra le differenze c’è anche una batteria più capiente: il top di gamma di Google ha un accumulatore da 5.050 mAh. Confermati anche per il Pro i 7 anni di aggiornamenti.

Il Google Pixel 8 Pro è disponibile in Italia in tre versioni:

Google Pixel 8 Pro – 12/128 GB: 1.099 euro

Google Pixel 8 Pro – 12/256 GB: 1.159 euro

Google Pixel 8 Pro – 12/512 GB: 1.299 euro

Si tratta di un aumento di prezzo netto rispetto al Pixel 7 Pro, presentato lo scorso anno con prezzi di 899 euro (128 GB) e 999 euro (256 GB).

Il nuovo Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon, anche con pagamento in 12 rate, e con Buds Pro incluse per la fase di preordine che terminerà il 12 ottobre.

