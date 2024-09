Google Pixel 8 Pro: il prezzo crolla su Amazon, è lo smartphone da prendere oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 8 Pro diventa sempre più economico: con lo sconto in corso su Amazon, infatti, il prezzo crolla e lo smartphone diventa il Pixel da comprare

Fonte foto: Google

L’arrivo dei nuovi Pixel 9 ha portato a un nuovo taglio di prezzo per il Google Pixel 8 Pro, sempre più punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, in grado di garantire prestazioni elevate e un supporto software al top del mercato.

Sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon, il Google Pixel 8 Pro da 128 GB è disponibile con uno sconto del 34% e, quindi, con un prezzo di 725 euro. C’è poi la versione da 256 GB, ora disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo fino a 809 euro.

Per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali, inoltre, l’acquisto può avvenire anche in 12 rate, senza interessi. Le offerte sono disponibili per diverse colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 8 Pro – Tensor G3 – Versione 12/256 GB

Google Pixel 8 Pro: scheda tecnica

Il Google Pixel 8 Pro ha un display LTPO OLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile, fino a un massimo di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G3, realizzato con processo produttivo a 4 nm e dotato di una CPU a nove core. Il chip progettato direttamente da Google ed è affiancato da un co-processore per la sicurezza Titan M2 e, in questa offerta specifica, da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

Il comparto fotografico (uno dei punti di forza del device) è composto da tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel, con zoom ottico 5x, e un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 10,5 Megapixel.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il device è compatibile anche con le eSIM.

Lo smartphone ha una batteria da 5.050 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Infine il sistema operativo è Android 14 con 7 major update garantiti da Google che permetteranno al Pixel 8 Pro di arrivare fino ad Android 21.

Google Pixel 8 Pro: l’offerta su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro ha un prezzo di listino di 1.159 euro per il mdello da 256 GB. Grazie alle offerte su Amazon tale versione viene proposta al prezzo scontato di 809 euro, con un taglio del 30% rispetto al listino.

Lo smartphone di Google è molto più economico rispetto al suo erede, il Google Pixel 9 Pro XL, attualmente disponibile con un prezzo di 1.199 euro. Per rapporto qualità/prezzo, quindi, il Pixel 8 Pro, in questo momento, rappresenta la scelta giusta per entrare nel mondo degli smartphone Pixel.

Google Pixel 8 Pro – Tensor G3 – Versione 12/256 GB