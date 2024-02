Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il miglior smartphone Android in circolazione per chi ama fare le foto e sfruttare al meglio tutti i magici poteri dell’intelligenza artificiale. Solitamente non ci esponiamo così tanto, ma il Google Pixel 8 è uno smartphone che sta rivoluzionando e rivoluzionerà nei prossimi mesi il mondo della telefonia. Un dispositivo con caratteristiche da top di gamma, ma che fa la differenza soprattutto con le tecnologie sviluppate dall’azienda di Mountain View. È il primo smartphone a mostrare come l’IA può migliorare e semplificare la vita di tutti i giorni. Le applicazioni sono sempre al tuo fianco e sono sempre di supporto.

Uno smartphone veramente unico, così come è unica la promo disponibile oggi su Amazon. Il Google Pixel 8 per molti aspetti somiglia all’iPhone. Non solo perché sono concorrenti diretti e assicurano prestazioni elevate, ma anche per il prezzo che si svaluta molto lentamente e per la carenza di offerte. Per questo motivo l’offerta disponibile oggi su Amazon è veramente speciale. Il Google Pixel 8, infatti, lo trovi con un doppio sconto da non farsi scappare: oltre allo sconto fisso del 17% presente in pagina, puoi applicare un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Lo paghi il minimo storico e il miglior prezzo web. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero.

Google Pixel 8: offerta, prezzo e sconto Amazon

Uno smartphone speciale, disponibile oggi a un prezzo speciale. Il Google Pixel 8 è il protagonista di una delle migliori offerte di questo fine settimana. Lo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo di 610,89 euro, con uno sconto praticamente del 25%. Lo sconto si compone di quello fisso del 17% presente in pagina e di un coupon che fa scendere il prezzo di ben 50 euro. Come tutti i coupon, il numero è limitato e la promo potrebbe scadere da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 50,90 al mese. In questo modo l’esborso si abbassa notevolmente. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso hai a disposizione 30 giorni di tempo.

Google Pixel 8: la scheda tecnica

Con il Google Pixel 8 cambiamo un po’ il nostro approccio. Parlare della scheda tecnica è sicuramente importante, ma lo è ancora di più quello che ti può dare questo telefono, grazie soprattutto all’intelligenza artificiale.

Il Google Pixel 8 è dotato di uno schermo OLED da 6,2 pollici (è anche molto compatto) con una risoluzione FHD e luminosità elevata. Lo puoi vedere sotto la luce del sole senza troppi problemi e la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz migliora l’utilizzo quotidiano rendendo lo scorrimento molto più fluido. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Google Tensor G3 prodotto direttamente dall’azienda di Mountain View con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non avrai nessun tipo di problema con nessuna app. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 megapixel e da un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 10,5 megapixel. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Fino a qui sembrerebbe uno smartphone top come tanti altri, ma la differenza la fa l’intelligenza artificiale. Google ha dotato il suo Pixel 8 di un sistema AI avanzatissimo che mostra tutte le sue potenzialità con le foto, i video e con le app di Google. Ogni scatto è un piccolo capolavoro: le foto di gruppo sono perfette grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. Hai registrato un video e c’è un leggero fruscio di sottofondo? L’intelligenza di Google interviene nell’eliminarlo. Le chiamate sono rumorose, l’AI cancella i rumori e rende la voce chiara e cristallina. Il tutto in pochissimi secondi e con pochi tap sullo schermo. Se ad esempio vuoi trovare un oggetto presente in una foto, basta cerchiarlo e subito l’AI ti dirà cos’è. Ed è anche in grado di tradurre all’istante. Insomma, un aiuto vero in ogni istante della giornata.

