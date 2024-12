Black Friday, l'orologio di Google crolla di prezzo: affare per tutti

Il Google Pixel Watch 2 è in offerta con un ottimo sconto del 43% e risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il Google Pixel Watch 2 è uno dei migliori orologi che puoi acquistare durante il Black Friday di Amazon, ma c’è solo un piccolo problema: ti sono rimaste pochissime ore per approfittare di questa promo straordinaria. L’orologio di Google, infatti, è disponibile con un ottimo sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Sebbene sia uscito sul mercato da circa un anno, il Google Pixel Watch 2 resta ancora uno dei migliori che puoi acquistare oggi, soprattutto a questo prezzo. Inoltre, lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Lo smartwatch di Google è dotato di una serie di sensori e di funzionalità che lo rendono molto utile nella vita di tutti i giorni. Lo si può definire un orologio all-around con il quale puoi fare veramente di tutto: dal tenere i principali parametri vitali sotto controllo al monitorare l’andamento dei propri allenamenti. Non solo: ti aiuta anche con lo stress e ti fornisce consigli e suggerimenti su come migliorare la tua routine quotidiana. Un orologio come pochi sul mercato e oggi a un prezzo veramente interessante.

Google Pixel Watch 2: offerta Amazon

Il Google Pixel Watch 2 è in offerta per il Black Friday di Amazon a un prezzo di 228,99 euro, frutto dello sconto del 43% che ti fa approfittare del minimo storico. Un prezzo eccezionale, che diventa ancora più allettante grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,80 euro al mese, attivando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Il periodo di reso è esteso fino al 15 gennaio 2025, quindi lo puoi acquistare oggi e regalare a Natale senza avere il timore di non poterlo restituire. Puoi scegliere tra diverse colorazioni. Essendo un’offerta del Black Friday, hai pochissimo tempo per approfittarne.

Google Pixel Watch 2: funzionalità e caratteristiche

Se stai cercando uno smartwatch che ti offra un’esperienza completa, il Google Pixel Watch 2 è sicuramente un’ottima scelta. Questo dispositivo si distingue per l’intelligenza artificiale integrata, in grado di anticipare le tue esigenze e offrirti un supporto personalizzato.

Immagina di avere un personal trainer al polso: il Pixel Watch 2 monitora costantemente i tuoi parametri vitali, dal battito cardiaco al livello di stress, fornendoti dati precisi e suggerimenti per migliorare il tuo benessere. Grazie alla partnership con Fitbit, l’analisi del sonno è ancora più approfondita, consentendoti di ottimizzare le tue abitudini e risvegliarti sempre pieno di energie.

Ma non è tutto: lo sport è una delle anime di questo smartwatch. Che tu sia un runner appassionato o un amante delle attività all’aria aperta, il Google Pixel Watch 2 ti accompagnerà in ogni avventura, registrando ogni tuo movimento e offrendo statistiche dettagliate. E se hai bisogno di una spinta in più, potrai accedere a programmi di allenamento personalizzati e ai consigli di coach esperti, proprio come fanno gli atleti professionisti.

Infine, grazie all’integrazione con l’ecosistema Google, avrai a disposizione un’ampia gamma di app e servizi, tra cui Maps, Google Wallet e Google Assistant. Con un semplice comando vocale, potrai controllare la tua casa intelligente, scoprire le previsioni del tempo o effettuare pagamenti contactless. Il Pixel Watch 2 non è solo un orologio, è il tuo compagno ideale per una vita sempre connessa e attiva.

