Google Pixel Tablet è arrivato in Italia: quanto costa

Google ha annunciato l’arrivo del Pixel Tablet anche sul mercato italiano. Disponibile anche l’apposita dock station per trasformarlo in uno smart hub per la casa

Fonte foto: Google

Dopo circa un anno di attesa, il Google Pixel Tablet arriva finalmente anche sul mercato italiano. Quando il colosso della tecnologia ha annunciato questo tablet ciò che ha conquistato sin da subito l’attenzione del pubblico era la doppia natura del device: tablet Android da un lato e Smart Hub dall’altro, con la possibilità di utilizzare l’apposita Charging Speaker Dock Station per trasformare il dispositivo in un vero e proprio assistente smart per la casa.

Le cose, però, cambiano velocemente e dopo un anno di attesa questo tablet arriva sul mercato nostrano con un hardware di precedente generazione (anche se ha comunque 5 anni di aggiornamenti software) cercando di sfondare in un segmento dove la concorrenza è piuttosto agguerrita.

Google Pixel Tablet – Google Tensor G2 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel Tablet – Google Tensor G2 e Titan M2 – Versione 8/256 GB

Google Pixel Tablet: scheda tecnica

Il Google Pixel Tablet ha uno schermo LCD IPS che misura 11 pollici, ha una risoluzione QHD+ (1.600 x 2.560 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con le penne smart.

Il processore integrato è un Google Tensor G2 affiancato dal secondo chip per la sicurezza Titan M2. Un chip non proprio recentissimo, del resto si tratta di un tablet uscito negli USA un anno fa. A questo bisogna aggiungere 8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, non espandibili.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 8 MP e uno frontale di nuovo da 8 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del device, per semplificare ulteriormente l’utilizzo del device con la relativa dock station.

Tra le connessioni troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.2, l’UWB (Ultra-Wide Band) e il connettore a 4 pin per collegare il tablet alla base. Il comparto audio comprende quattro speaker stereo e tre microfoni con cancellazione del rumore utili per le chiamate, le registrazioni o Google Assistant.

La batteria è da 27 wattora con ricarica cablata a 15 W (tramite dock station o tramite USB-C). Il sistema operativo dovrebbe essere ancora Android 13 ma, data la promessa di cinque anni di aggiornamenti, è probabile che già dalla prima accensione il device venga aggiornato a Android 14.

Meritano una menzione a parte gli accessori (da acquistare separatamente o tramite appositi bundle) come la Charging Speaker Dock Station, che può essere utilizzata per caricare il tablet e per mantenerlo in orizzontale così da trasformarlo in un vero e proprio smart display sul quale visualizzare informazioni, gestire i device per la domotica e riprodurre i propri contenuti multimediali.

Interessante anche l’apposita custodia che è stata progettata per funzionare anche con la dock station e ha un supporto ad anello in metallo che consente all’utente di posizionare il tablet come preferisce.

Google Pixel Tablet: prezzo e disponibilità

L’attesissimo Google Pixel Tablet è già disponibile per il preordine sullo store ufficiale di Google e su Amazon e arriverà in vendita a partire dal 14 maggio, anche presso la grande distribuzione sul territorio nazionale. Il prezzo suggerito è di:

Google Pixel Tablet – 8/128 GB: 499 euro (599 euro con dock station)

Google Pixel Tablet – 8/256 GB: 619 (719 euro con dock station)

