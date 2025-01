Google Pixel 7a, con l'offerta Amazon è un vero best buy

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Google

Il Google Pixel 7a è uno dei modelli economici di Google, sviluppato per gli utenti che cercano potenza, affidabilità e la completa integrazione con tutto l’ecosistema Google a un prezzo davvero accessibile.

Grazie al processore Tensor G2 e a un comparto hardware ottimizzato dal colosso di Mountain View, questo dispositivo garantisce buone prestazioni in ogni situazione, dalla fotografia alla sicurezza, grazie anche al co-processore Titan M2.

Per le prossime ore su Amazon è disponibile con uno sconto irripetibile che porta il prezzo del Google Pixel 7a a meno di 300 euro, raggiungendo il minimo storico. Un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo Google di qualità a un prezzo da non lasciarsi scappare.

Google Pixel 7a – Google Tensor G2 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 7a: scheda tecnica

Google Pixel 7a ha un display OLED con Always-on che misura 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore in dotazione è un Tensor G2 a cui si affianca un co-processore per la sicurezza Titan M2 (sviluppati entrambi da Google) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 Gen 2, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZS e BeiDou.

La batteria ha una capacità di 4.385mAh con ricarica via cavo da 18 W e ricarica wireless. Inoltre con la funzione Batteria Adattiva questo device è in grado di analizzare le abitudini di uso da parte dell’utente e regolare di conseguenza le varie impostazioni per gestire al meglio i consumi. Il sistema operativo è Android 15, con 5 anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Infine è presente la certificazione IP67 che attesta che questo smartphone che è in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 7a: l’offerta Amazon

Google Pixel 7a ha un prezzo di listino è di 509 euro ma grazie alle offerte Amazon per le prossime ore si scende fino a 299 euro (-41%, -210 euro), uno sconto davvero interessante, perfetto per chi vuole acquistare un Google Pixel ma non vuole spendere cifre eccessive.

