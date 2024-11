Pixel 7a, con l'offerta Amazon lo smartphone di Google arriva al minimo storico

Fonte foto: Google

Tra i dispositivi più interessanti che stanno beneficiando delle offerte per il Black Friday su Amazon troviamo il Google Pixel 7a, ben noto per essere uno dei prodotti più apprezzati dell’ecosistema di Big G.

Si tratta di uno dei "modelli low-cost" del colosso della tecnologia ma che nonostante questo non rinuncia a una scheda tecnica completa, un design molto elegante e, naturalmente, tutta l’esclusività di questi smartphone che consentono agli utenti di accedere in anteprima alle varie novità proposte dall’azienda di Mountain View, incluse le nuove versioni di Android.

Proprio in queste ore, il prezzo di questo telefono scende sotto i 300 euro arrivando al minimo storico, un’occasione imperdibile che potrebbe fare la gioia di molti e che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

Google Pixel 7a – Google Tensor G2 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 7a: scheda tecnica

Google Pixel 7a ha uno schermo OLED con Always-on che misura 6,1 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz. A protezione del display un vetro Corning Gorilla Glass 3 che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Tensor G2 a cui si affianca un co-processore per la sicurezza Titan M2 (sviluppati entrambi da Google) coadiuvati da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Due le fotocamere a bordo con un sensore principale da 64 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2 Gen 2, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, QZS e BeiDou.

La batteria ha una capacità di 4.385mAh con ricarica cablata 18 W e ricarica wireless. Presente anche la funzione Batteria Adattiva, uno strumento anche analizza le abitudini di uso del device da parte dell’utente e regola di conseguenza le impostazioni dello smartphone per gestire al meglio i consumi. Il sistema operativo è Android 15, con 5 anni di aggiornamenti garantiti da Google.

Infine il Google Pixel 7a è certificato IP67 ed è, quindi, in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Google Pixel 7a: l’offerta Amazon

Google Pixel 7a ha un prezzo di listino è di 509 euro ma grazie all’offerta per il Black Friday di Amazon per le prossime ore si può portare a casa a 299 euro (-41%, -210 euro), uno sconto davvero da non sottovalutare che rende decisamente più accessibile quest’ottimo smartphone.

Google Pixel 7a – Google Tensor G2 e Titan M2 – Versione 8/128 GB