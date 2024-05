Google Pixel Watch 2, un top di gamma in super offerta

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Google

Acquistare uno smartwatch vuol dire essenzialmente scegliere un dispositivo indossabile che deve rappresentare la naturale estensione di uno smartphone. In quanto tale, quindi, deve garantire efficienza, funzionalità, prestazioni e, se possibile, anche un prezzo non troppo esagerato.

Più facile a dirsi che a farsi e in un settore così saturo di prodotti fare confusione è una cosa davvero comune, soprattutto per coloro che non hanno particolari esigenze ma cercano un device da utilizzare nella vita di tutti i giorni.

Il consiglio quindi, è quello di valutare nel dettaglio le varie proposte sul mercato e poi affidarsi a un brand che può garantire la qualità di cui si ha bisogno, come Google ad esempio.

E tra gli smartwatch più interessanti c’è sicuramente il Google Pixel Watch 2, un device di fascia alta con tantissime funzioni utili per il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri vitali. Con l’offerta Amazon il prezzo è davvero molto interessante.

Google Pixel Watch 2 – Qualcomm Snapdragon 5100 e Cortex M33 – Sistema operativo WearOS

Google Pixel Watch 2: scheda tecnica

Google Pixel Watch 2 ha un display AMOLED circolare da 1,4 pollici, con risoluzione 450×450 pixel e funzione Always-on. A protezione dello schermo un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5, che tiene al sicuro lo smartwatch da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 5100 affiancato da un co-processore Cortex M33 a basso consumo, utile per tutte quelle attività meno avide di risorse. Oltre a questo ci sono anche 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Il sistema operativo è Wear OS e garantisce all’utente l’accesso alle moltissime applicazioni del Google Store, con cui espandere ulteriormente le potenzialità di questo wearable.

Le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali comprendono la misurazione della frequenza cardiaca e di quella respiratoria, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura cutanea. Presenti anche la modalità per il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress dell’utente.

Non mancano nemmeno le opzioni per la salute della donna con il rilevamento del ciclo mestruale e tante notifiche utili che avvisano, ad esempio, dei periodi di fertilità e di eventuali ritardi.

Per quanto riguarda l’attività fisica, invece, Google Pixel Watch 2 ha preso in prestito molte delle caratteristiche dei dispositivi Fitbit, l’azienda acquistata da Google nel 2019. Tra le varie funzioni troviamo corsa, camminata, ciclismo, yoga, attività in palestra, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM) e molto altro ancora.

Tra impostazioni più classiche abbiamo la possibilità di gestire le notifiche dello smartphone, organizzare la riproduzione dei contenuti multimediali, utilizzare i pagamenti contactless (tramite NFC) e rispondere alle chiamate (grazie a microfono e altoparlante integrati). Il dispositivo è compatibile anche con le funzionalità di Google Assistant.

Molto interessante anche la modalità per la rilevazione degli incidenti che, in caso di problemi, può avvertire i contatti selezionati affinché possano intervenire in soccorso dell’utente.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi, il Bluetooth 5.0, il chip per l’NFC, e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 306 mAh e, stando alle dichiarazioni di Google, garantisce 24 ore di utilizzo con display sempre attivo. Per una ricarica completa, invece, sono necessari circa 75 minuti.

Google Pixel Watch 2: l’offerta su Amazon

Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch di fascia alta ed è sviluppato per garantire agli utenti la piena integrazione con tutto l’ecosistema delle app di Big G, con le varie app pronte ad accompagnare l’utente in tutte le attività quotidiane.

Il prezzo di listino è di 399 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo smartwatch a 279,90 euro (-30%, -52,06 euro) lo sconto perfetto per portare a casa uno smartwatch dalle grandi potenzialità a un prezzo più ragionevole.

Google Pixel Watch 2 – Qualcomm Snapdragon 5100 e Cortex M33 – Sistema operativo WearOS