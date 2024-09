Fonte foto: Google

Il Google Pixel Watch 3 è una delle principali novità del settore smartwatch degli ultimi mesi. Si tratta della terza generazione dello smartwatch con cui Google arricchisce il suo ecosistema di prodotti Pixel, recentemente aggiornato anche con i nuovi Pixel 9 che vanno ad affiancare il Pixel Tablet dello scorso anno.

A breve distanza dalla presentazione ufficiale, avvenuta il mese scorso, i nuovi Google Pixel Watch 3 sono arrivati in Italia, con possibilità di scegliere tra due varianti, una da 41 mm e una da 45 mm, entrambe a loro volta disponibili anche in versione con connettività LTE. Il Google Pixel Watch 3 è acquistabile direttamente su Amazon.

Google Pixel Watch 3 – 41 mm

Google Pixel Watch 3 – 45 mm

Google Pixel Watch 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Google Pixel Watch 3 è realizzato con una scocca in alluminio riciclato e include un cinturino in fluoroelastomero con rivestimento soft-touch. Ci sono quattro colorazioni: nero opaco con cinturino nero ossidiana, argento lucido con cinturino grigio creta, oro champagne con cinturino grigio verde e argento lucido con cinturino rosa quarzo (solo per la versione da 41 mm).

Il modello ha un display circolare con pannello AMOLED LTPO, densità di pixel di 320 PPI, refresh rate variabile tra 1 e 60 Hz e vetro Gorilla Glass 5. La luminosità di picco è di 2.000 nits. Lo smartwatch è disponibile in due versioni, una da 41 mm e una da 45 mm, ma con le stesse specifiche al netto di una capacità della batteria differente e un peso diverso.

La prima pesa 31 grammi (senza cinturino) e ha una batteria da 307 mAh mentre la seconda pesa 37 grammi e ha una batteria da 420 mAh. L’autonomia può arrivare a 24 ore con display sempre attivo. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida via USB-C che permette di ripristinare il 100% di autonomia in circa 60 minuti (80 minuti per la versione da 45 mm).

Sotto la scocca c’è il SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Il chip è affiancato da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage eMMC. Lo smartwatch ha la possibilità di sfruttare il rilevamento satellitare della posizione (tramite GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS) in modo indipendente dallo smartphone e include il chip NFC oltre alla connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 e, scegliendo le versioni dedicate, 4G LTE.

Il sistema operativo è Wear OS 5.0 con possibilità di abbinamento a smartphone con Android 10 e versioni successive.

Google Pixel Watch 3: prezzi

Il nuovo Google Pixel Watch 3 è ora acquistabile in Italia. La versione da 41 mm dello smartwatch di terza generazione di Google è ora disponibile al prezzo di 399 euro. Per quanto riguarda la versione da 45 mm, invece, il prezzo è di 449 euro.

Le versioni con connettività LTE sono disponibili con un sovrapprezzo di 100 euro. Entrambe le varianti del Pixel Watch 3 sono acquistabili anche tramite Amazon.

Google Pixel Watch 3 – 41 mm

Google Pixel Watch 3 – 45 mm