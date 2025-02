Amazon, prezzo crollato per lo smartwatch di Google: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Da oramai diversi anni anche Google si è "buttata" nel mercato dei device: prima con gli smartphone e poi con gli smartwatch. L’obiettivo è molto semplice: crearsi una propria nicchia di mercato, cercando di replicare quanto fatto già da Apple. E il fatto di adottare dei sistemi operativi sviluppati internamente (Android e WearOS) si è rivelato un plus, permettendo ai dispositivi lanciati di essere più performanti rispetto alla concorrenza. Lo si nota soprattutto per quanto riguarda il Google Pixel Watch 2, wearable lanciato sul mercato da oramai un anno, ma che resta ancora uno dei migliori sul mercato. A maggior ragione oggi che è disponibile in offerta su Amazon con un super sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino.

Il Google Pixel Watch 2 si posiziona nella fascia altissima del mercato ed è un concorrente diretto dell’Apple Watch. Design che coniuga tradizione e modernità, con un quadrante circolare senza bordi che lo rende maneggevole e comodo da indossare per tutto il giorno. Sotto la scocca sono presenti sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo ogni aspetto della tua giornata, dagli allenamenti alle tue condizioni di salute. Insomma, un orologio completo e che da oggi trovi a un prezzo veramente stracciato.

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo è lo smartwatch da comprare oggi. Il Google Pixel Watch 2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% a un prezzo di 199,99 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio netto è di ben 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio smart di Google è immediata e lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo come da indicazioni di Amazon. Puoi scegliere tra quattro diverse colorazioni.

Google Pixel Watch 2: caratteristiche tecniche e funzionalità

Trovare uno smartwatch così completo a metà prezzo non è una cosa da tutti i giorni. E per questo motivo il Google Pixel Watch 2 si candida a essere uno degli orologi smart con il miglior rapporto qualità-prezzo che puoi trovare oggi.

Lo smartwatch di Google è versatile e pensato per un utilizzo ventiquattro ore su ventiquattro. L’azienda di Mountain View si è focalizzata soprattutto su alcuni aspetti, a partire dal monitoraggio avanzato della salute. I sensori nascosti sotto la scocca ti permettono di monitorare in tempo reale diversi parametri vitali, dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui venga rilevato qualche dato anomalo si viene immediatamente avvisato e puoi anche utilizzare l’app ECG per analizzare immediatamente il ritmo cardiaco irregolare. Non manca il monitoraggio del sonno che ti mostra come hai riposato durante la notte e ti fornisce suggerimenti su cosa migliorare. Se sei stressato, hai a disposizione un’app ad hoc che monitora la stanchezza mentale e ti aiuta a tenerla a bada.

Se sei un appassionato di sport, invece, puoi utilizzare tutti gli strumenti presenti nella suite di Google, a partire da Google Fit. Allenarti e monitorare in tempo reale le tue prestazioni non sarà più un problema, anche grazie ad allenamenti personalizzati sulle tue necessità.

L’orologio smart è dotato anche dell’assistente vocale di Google e ti basta un semplice comando per gestire i dispositivi smart presenti in casa, cambiare la playlist che stai ascoltando, oppure scoprire le statistiche sull’allenamento e sulla salute. La batteria dura un paio di giorni e puoi installare tantissime app grazie al sistema operativo WearOS.

