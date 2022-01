Google Pixel Watch: lo smartwatch di Google è pronto al lancio

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, potrebbe essere finalmente arrivato il momento del debutto per il primo smartwatch prodotto da Google. Potrebbe chiamarsi Pixel Watch, avere caratteristiche innovative e arrivare sul mercato molto prima di quanto avremmo immaginato. A dircelo è Jon Prosser, noto e affidabile leaker.

L’orologio dovrebbe arrivare in primavera e la data sembra essere già ben definita, ma le informazioni sulle sue specifiche tecniche scarseggiano ancora. Ci accontenteremo delle indiscrezioni degli ultimi mesi per ricostruire le sue possibili caratteristiche, attendendo che Google inizi a scoprire le sue carte e fornirci alcuni dettagli concreti. Inoltre, stando a quanto afferma il leaker nel suo Tweet, lo smartwatch di Google dovrebbe avere un design del quadrante rotondo. Google ha acquisito Fitbit di recente e alcune idee potrebbero essere arrivate dagli indossabili dell’azienda, ma allo stesso tempo ha collaborato in modo molto stretto con Samsung per la progettazione del Samsung Galaxy Watch 4 (in foto di apertura).

Google Pixel Watch, com’è fatto

Al tweet, Prosser ha anche allegato un’immagine che ritrae il possibile design dell’orologio Google. In particolare, si possono notare tre dispositivi con quadrante nero, rotondo e sottile, pulsante fisico nella parte destra e cinturini in silicone con chiusura in stile Fitbit nelle colorazioni arancione, bianca e azzurra.

Il sistema operativo di Pixel Watch non può che essere il proprietario Wear OS, ma potrebbe essere ottimizzato in una maniera del tutto differente rispetto ad altri dispositivi che ne fanno uso. Potrebbe trattarsi di una nuova versione (la quarta), con funzionalità innovative ed il supporto di Google Assistant.

Per quanto riguarda l’hardware, potrebbe rinnovarsi la collaborazione con Samsung per l’utilizzo di un chipset Exynos W920, lo stesso adoperato sui Galaxy Watch 4 ma appositamente personalizzato per alimentare lo smartwatch.

Google Pixel Watch, quando arriva

Come rivela Jon Prosser sul proprio profilo Twitter, il lancio del Pixel Watch potrebbe avvenire molto prima di quanto avremmo pensato. Il primo smartwatch prodotto da Google è in fase di sviluppo nei cantieri di Mountain View da molto tempo, ma se n’è cominciato a parlare insistentemente a partire dallo scorso anno.

Prosser è abbastanza certo che Google Pixel Watch verrà lanciato giovedì 26 maggio, ma ha aggiunto che pubblicherà un aggiornamento nel caso in cui la Google dovesse posticipare la data.