Il Samsung Galaxy Watch 7 è protagonista di un'offerta da cogliere al volo: lo smartwatch è in sconto su Amazon e diventa un best buy per chi ha uno smartphone Android

Il Samsung Galaxy Watch 7 è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato. Chi ha uno smartphone Android e punta ad abbinarvi uno smartwatch di alta qualità, infatti, può puntare oggi sul modello di Samsung, ora disponibile in offerta su Amazon. Grazie alla promozione in corso, infatti, è ora possibile acquistare la versione da 40 mm al prezzo scontato di 239 euro mentre la versione da 44 mm è acquistabile con un prezzo di 259 euro.

Per entrambi i modelli c’è la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, andando a dilazionare la spesa. Da segnalare anche la possibilità di puntare sulle varianti LTE. In questo caso, la versione da 40 mm costa 299 euro mentre quella da 44 mm costa 309 euro. Tutte le varianti del Samsung Galaxy Watch 7 sono acquistabili tramite il banner riportato qui di sotto.

Samsung Galaxy Watch 7: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Watch 7 è uno degli smartwatch più interessanti del momento per gli utenti che hanno uno smartphone Android (almeno Android 11). Tra le caratteristiche tecniche del dispositivo troviamo un display circolare con pannello Super AMOLED con risoluzione di 480 x 480 pixel.

A gestire il funzionamento dello smartwatch, invece, c’è il SoC Exynos W1000, realizzato con processo produttivo a 3 nm e dotato di una CPU a cinque core. Il chip è affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di storage oltre che da una batteria da 425 mAh. Il dispositivo è dotato di Wear OS personalizzato con l’ultima versione della One UI Watch.

Il Samsung Galaxy Watch 7 può sincronizzarsi con lo smartphone per la gestione delle notifiche e dei messaggi e permette all’utente anche di effettuare le chiamate dal polso, collegandosi via Bluetooth allo smartphone. Ci sono poi tutte le funzioni da fitness tracker che rendono lo smartwatch di Samsung ancora più interessante.

Il modello, in tutte le sue varianti, infatti, è in grado di monitorare l’allenamento e lo stato di salute dell’utente, raccogliendo dati in tempo reale e consentendo all’utente di tenere sempre sotto controllo diversi parametri.

Samsung Galaxy Watch 7: l’offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 7 è protagonista di una nuova offerta Amazon e tutta la gamma è in sconto. A disposizione degli utenti ci sono le varianti Bluetooth proposte al prezzo di:

40 mm: 239 euro

44 mm: 259 euro

Da segnalare anche la possibilità di puntare sulle versioni LTE:

40 mm: 299 euro

44 mm: 309 euro

A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni e c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

