Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Continuano le novità di Google per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei suoi servizi. Il prossimo step di questo programma, che ha già visto diverse novità come il debutto di Gemini in Traduttore, riguarda il motore di ricerca accessibile dall’app di Google per Android e iOS.

La nuova funzione si chiama Search Live e punta a rivoluzionare la ricerca online permettendo all’utente di interagire in modo rapido con l’intelligenza artificiale durante una ricerca sul web. Di fatto, si tratta di una vera e propria trasformazione della barra di ricerca in un assistente AI con cui interagire in tempo reale.

Questa novità può rappresentare un punto di svolta per Google che, anche per il futuro, punta a mantenere una leadership indiscussa nel settore della ricerca online (in grado di generare miliardi di dollari di ricavi ogni anno). Per raggiungere quest’obiettivo, l’azienda punterà sempre di più sull’AI.

Google testa Search Live

La nuova funzione Search Live era già stata anticipata in occasione dell’ultima edizione di Google I/O ed è ora in fase di test. Si tratta di una nuova modalità di funzionamento del motore di ricerca a cui è possibile accedere dall’app Google. Premendo sull’icona dell’AI sotto la barra di ricerca, infatti, è possibile trasformare il motore con l’avvio di una nuova modalità di esplorazione del web.

Con Search Live, infatti, la ricerca online diventa una vera e propria conversazione con l’intelligenza artificiale. L’utente può fare richieste specifiche, approfondire un determinato argomento e chiedere alcuni chiarimenti all’AI durante l’analisi dei risultati proposti. Le richieste all’AI possono arrivare sia tramite comandi vocali che testuali.

È possibile, inoltre, continuare a utilizzare la funzione di ricerca con l’intelligenza artificiale anche in background, mentre si utilizzano altre app. Search Live, per il momento, è in fase di test. Di conseguenza, Google chiarisce che i risultati potrebbero non essere sempre corretti e che l’AI potrebbe avere delle allucinazioni nel corso del suo funzionamento.

Come usare Google Search Live

Per il momento Search Live è una funzione sperimentale. Come confermano le testimonianze di queste ore da Phonearena, solo una cerchia ristretta di utenti, con alcuni modelli Pixel (per la versione Android) e iPhone (per la versione iOS) possono accedere alla nuova versione della barra di ricerca arricchita dall’intelligenza artificiale. Il test sarà esteso progressivamente nel corso delle prossime settimane. Per un rilascio globale di questa funzione bisognerà attendere, molto probabilmente, la seconda metà del 2025. Ne sapremo di più nel corso del prossimo futuro.