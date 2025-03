Google TV, con prossimo update cambiano design e funzioni

Fonte foto: Sergio Photone / Shutterstock.com

Google prepara un nuovo aggiornamento per l’app Google TV che dovrebbe registrare, nel corso delle prossime settimane, l’arrivo di nuove funzioni oltre che un vero e proprio restyling. In questo modo, l’azienda di Mountain View punta ad arricchire la sua app, sia mettendo a disposizione nuovi strumenti per gli utenti che adeguando il design allo stile delle altre app dell’ecosistema di Big G.

Le prime informazioni sulle novità in arrivo per l’applicazione di Google TV sono state diffuse in anteprima da Android Authority che, tramite l’analisi del codice dell’ultima versione disponibile, ha svelato quali dovrebbero essere le scelte fatte per rinnovare l’app sui dispositivi Android. L’aggiornamento che introdurrà le novità che descriveremo di seguito è in fase di test ma potrebbe arrivare in versione stabile in tempi brevi.

Google TV: le principali novità in arrivo

Google sta lavorando a una serie di interessanti novità che andranno ad arricchire l’app di Google TV per smartphone e tablet Android nel corso del prossimo futuro. Lo sviluppo segue, sostanzialmente, due linee diverse. Da una parte c’è un restyling del design dell’app che dovrebbe abbandonare il tema principale, caratterizzato da una colorazione grigio scuro, per adottare un gradiente cromatico diverso, con una maggiore attenzione alla luminosità, anche per adattare la piattaforma al resto delle applicazioni del colosso di Mountain View.

Come stile, l’app di Google TV dovrebbe avvicinarsi a quello introdotto di recente per l’app del Play Store. Da segnalare anche l’introduzione di un elenco di ricerche recenti, che potrà essere recuperato andando nella barra di ricerca. In più, dovrebbe essere introdotta anche una nuova scheda che, nella versione inglese, si chiamerà Hot and New Tab (almeno questo è il nome con cui nel codice dell’app si fa riferimento alla nuova sezione).

Questa sezione dovrebbe racchiudere tutti i contenuti di tendenza rilasciati di recente, in modo da aiutare gli utenti a individuare le produzioni più interessanti e le ultime novità da scoprire. Si tratta, chiaramente, di piccoli ritocchi e aggiunte e non certo di una vera e propria rivoluzione che conferma però l’attenzione di Google ai dettagli delle sue applicazioni.

Quando arriva la nuova versione dell’app

Per il momento, Google non ha fornito ulteriori dettagli in merito ai prossimi aggiornamenti dell’app di Google TV. Il prossimo aggiornamento è in fase di test interno e, molto probabilmente, sarà pronto per il rilascio in tempi ragionevolmente brevi. Lo scenario più realistico è quello che vede l’uscita della versione stabile delll’applicazione già dalle prossime settimane, al massimo per il mese di aprile. Staremo a vedere quali saranno le mosse di Google in tal senso.