Google vuole migliorare Assistant con una nuova tecnologia

Si chiama “personalized speech recognition“, cioè “riconoscimento personalizzato della voce“, è la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale di Google ed è una funzione in arrivo nell’app di Google per gli smartphone Android, che ha a che fare con Google Assistente.

Tale funzione è stata scovata da 9To5Google nel codice dell’app e non è ancora attiva, quindi tutti i cambiamenti devono ancora diventare effettivi. Ma Google ci sta già lavorando, tanto è vero che la novità è già nel codice dell’app. Ma non solo: nello stesso codice troviamo anche l’opzione per disattivare la nuova funzione, segno che Google darà la scelta all’utente se usarla o no. Ma, allo stesso tempo, avverte l’utente che disattivando il riconoscimento personalizzato della voce Google Assistant sarà meno accurato.

Riconoscimento personalizzato della voce

La nuova funzione, come già accennato, non è ancora disponibile ma sappiamo già come verrà descritta da Google: “Salva le registrazioni audio su questo device per aiutare Google Assistant a migliorare il riconoscimento di ciò che divi. L’audio resta su questo dispositivo e può essere cancellato in ogni momento disattivando il riconoscimento personalizzato della voce“.

Secondo 9To5Google la tecnica che verrà utilizzata per migliorare il riconoscimento della voce sarà quella del “federated machine learning" che, a detta di Google, mantiene la privacy alta ma, allo stesso tempo, permette di diminuire le attivazioni errate dell’assistente vocale.

Troppe volte, infatti, capita che Google Assistant (ma succede anche ad Amazon Alexa, ad essere onesti) si attivi erroneamente perché crede di aver sentito le parole “Ok Google" o “Hey Google“.