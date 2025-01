Come impostare Perplexity al posto di Google Assistant e Gemini

Fonte foto: gguy / Shutterstock.com

L’intelligenza artificiale continua a essere un tema di primo piano per il mondo tech, come conferma il caso della nuova AI cinese che sta facendo tremare le aziende americane. Anche per il segmento degli smartphone Android, i servizi AI sono in continua crescita, con Google che sta tentando di far aumentare il più possibile il tasso di adozione di Gemini.

Nel frattempo, però, si registra il debutto di Perplexity Assistant, il nuovo assistente realizzato da Perplexity che punta a superare, in termini di capacità, Google Assistant e Gemini.

Cos’è Perplexity Assistant

Perplexity Assistant è il nuovo assistente AI svelato da Perplexity AI, azienda con sede a San Francisco che ha realizzato un motore di ricerca conversazionale che sfrutta l’intelligenza artificiale ed è in grado di utilizzare vari modelli, come il modello proprietario Sonar oppure GPT-4o e altri ancora. Il motore AI di Perplexity è accessibile via web oltre che via app.

Il nuovo Perplexity Assistant, appena lanciato, può essere impostato come assistente su un qualsiasi smartphone Android. I primi test confermano l’ottimo lavoro svolto dall’azienda che è riuscita a creare un’alternativa solida a Gemini e che, in alcuni casi, si dimostra più veloce e “intelligente” dell’assistente di Google.

Si tratta, in ogni caso, di una prima versione. In futuro, Perplexity Assistant potrebbe diventare ancora più efficace e facile da utilizzare.

Come impostare Perplexity Assistant

Perplexity Assistant è una funzione integrata nell’app Android di Perplexity. Tale applicazione può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store, dove ha già raggiunto 5 milioni di download. Una volta installata l’app, è necessario creare un account (è anche possibile effettuare il login con il proprio account Google). Completato questo passaggio, gli utenti hanno la possibilità di impostare Perplexity Assistant come assistente di default del proprio smartphone.

La procedura da seguire può cambiare in base al modello di smartphone utilizzato e alla versione software installata. In linea di massima, è possibile impostare il nuovo assistente andando in Impostazioni > App > App predefinite > App assistente digitale e selezionando Perplexity tra le opzioni disponibili. Il funzionamento corretto dell’assistente richiederà una serie di permessi (Posizione, Contatti, Microfono, Telefono, SMS e, eventualmente, ulteriori autorizzazioni).

Dall’app di Perplexity, è possibile modificare alcuni parametri di Assistant. Direttamente dalla pagina principale dell’app, bisogna premere sul proprio profilo in alto a sinistra e poi scorrere l’elenco delle opzioni disponibili, in modo da poter modificare le impostazioni dell’app e dell’assistente (utilizzabile in diverse lingue, italiano compreso).

Per il momento, non c’è ancora la possibilità di richiamare l’assistente con un comando vocale (con una frase del tipo “Hey Google” ad esempio) ma è possibile utilizzare la pressione prolungata del tasto di accensione dello smartphone.