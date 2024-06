GoPro Hero12 Black, il prezzo è crollato: è da comprare subito

L'ultima action cam di GoPro è in offerta su Amazon con uno sconto del 34% e risparmi ben 150 euro sul prezzo di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Ti piacciono le sfide avventurose in mezzo alla natura? Sei un amante del surf, delle discese in mountain bike o dello sci alpinismo? Oppure sei semplicemente un appassionato di video e di vlog? Allora questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi in promo e al minimo storico l’action cam GoPro Hero12 Black, l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda statunitense, vera istituzione in questo settore. La videocamera super resistente è in offerta con uno sconto di ben il 34% e risparmi più di 150 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Farsi scappare questa opportunità è un grosso errore.

Stiamo parlando, infatti, di una delle migliori action cam nella sua fascia di prezzo e che oggi diventa un vero best-seller. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da una resistenza senza pari (è anche impermeabile), un sensore fotografico che permette di registrare video in altissima definizione (fino a 5.3K a 60 frame per secondi) e con cui puoi fare anche le dirette streaming sui tuoi profili social. Insomma, un dispositivo versatile, prestazionale e con pochi eguali sul mercato.

GoPro Hero12 Black: sconto, prezzo e offerta Amazon

Una promo estiva da cogliere al volo. Da oggi su Amazon trovi la GoPro Hero12 Black in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 297,99 euro, con un risparmio che supera addirittura i 150 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori occasioni di tutto il web per una action cam con queste caratteristiche. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,60 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Ti consigliamo di approfittarne subito, al momento è la più venduta nella sua categoria su Amazon e le scorte potrebbero terminare molto presto. La consegna avviene anche in meno di ventiquattro (dipende da quando e da dove effettui l’ordine) e per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon.

GoPro Hero12 Black: le caratteristiche tecniche

Scopriamo le caratteristiche tecniche della action cam GoPro Hero 12 Black. Partiamo proprio dall’impermeabilità, che ti consente di usarla fino a 10 metri di profondità, sott’acqua o anche solo semplicemente sotto la pioggia. La tecnologia HyperSmooth 6.0 ti consente di ottenere riprese incredibilmente fluide anche in condizioni di instabilità e smottamento. Durata della batteria migliorata quasi del 30% rispetto al modello precedente: garantisce una ripresa video continua alla massima risoluzione fino a 60 minuti.

E ancora, Slo-Mo 4x (120 fotogrammi al secondo) con una risoluzione 4K. Che può essere portata a 240 fotogrammi al secondo con risoluzione 2,7K. Definizione video in HDR portata fino a 5,3K la quale offre immagini ricche di dettagli in condizioni di luce estreme: o con scarsa luminosità o fin troppo illuminate. E ancora, funzioni esclusive di questo brand, come la GoPro Hyperview e la SuperView, permettono l’acquisizione nel formato 16:9. Cosa dire poi della modalità Light painting, per creare un sensazionale "effetto pennellata" quando le riprese riguardano luci in movimento.

