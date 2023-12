I regali di Natale last minute: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Siamo entrati ufficialmente nell’ultima settimana prima di Natale: mancano oramai pochissimi giorni al 25 dicembre e in moltissimi sono ancora alla ricerca di cosa regalare ad amici, parenti, famigliari e partner. La ricerca spasmodica degli ultimi giorni può portare a commettere gravi errori, acquistando dei prodotti a un prezzo maggiore rispetto al normale. Per questo motivo bisogna affidarsi ad Amazon, che anche in questi ultimi giorni ci propone tantissimi prodotti differenti in offerta e con spedizione garantita entro il 25 dicembre. E tra questi non mancano i prodotti tecnologici: smartphone, smartwatch, computer, accessori e anche gli elettrodomestici per la casa, diventati in questi ultimi anni sempre più intelligenti. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo attive in questi ultimi giorni prima di Natale, con la consegna assicurata entro il 25 dicembre (prima di completare l’acquisto verificate sempre che la data di consegna sia confermata entro il giorno di Natale).

In questa settimana non mancano le grandi occasioni. Se siete alla ricerca di un ottimo smartphone, c’è il Galaxy S23 pronto ad "accogliervi" con una delle migliori offerte di sempre che ti fa risparmiare più di 300 euro. Ottima promo anche per il Galaxy Watch4 disponibile a metà prezzo e fai un super affare. Interessante anche l’offerta disponibile sul MacBook Air 2022: con lo sconto di oggi risparmi quasi 200 euro. E in tema di elettrodomestici, trovi alcune friggitrici ad aria al minimo storico e con sconti che sfiorano il 50%. Oltre alla consegna gratuita, per alcuni prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Tutte le offerte che abbiamo selezionato, le trovate nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto.

NEGOZIO DI NATALE

Amazon, le offerte last minute per Natale

Una lista ricca di idee regalo last minute per Natale. In questa guida all’acquisto abbiamo voluto raggruppare tutte quelle che a nostro avviso sono tra le migliori offerte dell’ultimo minuto e di questa settimana. Come sempre abbiamo cercato di diversificare il più possibile tra i prodotti tecnologici più classici come smartphone, computer e smartwatch, ed elettrodomestici per la casa. In tema smartphone non mancano le grandi occasioni: del Galaxy S23 già abbiamo detto, mentre un’ottima alternativa è il POCO F4 GT, telefono top di gamma che paghi quanto un medio di gamma grazie allo sconto del 37%. Tra le promo ancora attive, trovi anche tantissimi prodotti a marchio Amazon: gli smart speaker Echo Dot ed Echo Pop, oppure le chiavette multimediali Fire TV Stick. In questo periodo sono super richiesti e costano anche poco. Un’ottima idea regalo lowcost e soprattutto originale. Vi ricordiamo che per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: puoi acquistarlo oggi e regalarlo a Natale senza il timore di non poterlo rispedire indietro.

Se siete interessati a uno dei prodotti proposti, basta cliccare sul link in alto, mentre se volete approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovate un breve paragrafo dedicato a ogni dispositivo. A voi la scelta e buona lettura!

Echo Pop ed Echo Dot

Sono piccoli, costano poco e soprattutto sono super utili. Tra le idee di regalo last minute e originali per Natale ci sono l’Echo Dot e l’Echo Pop. Si tratta dei due smart speaker di Amazon che fungono da hub per la casa intelligente. Con un semplice comando vocale puoi controllare il termostato, le lampadine, il robot aspirapolvere e tantissimi altri elettrodomestici.

L’Echo Dot è il modello un il più grande tra i due ed è dotato di una migliore qualità audio (lo puoi utilizzare all’occorrenza anche come cassa Bluetooth collegando lo smartphone oppure una piattaforma di musica in streaming). Puoi anche creare delle routine giornaliere sfruttando il sensore per la temperatura interno. Oggi lo trovi a un prezzo di 24 euro con un ottimo sconto del 63%. Disponibile in diversi colori

Echo Dot quinta generazione – blu

Echo Dot quinta generazione – nero

L’Echo Pop è l’ultimo smart hub lanciato da Amazon sul mercato. Le dimensioni sono compatte e all’occorrenza lo puoi sfruttare come cassa Bluetooth oppure come sveglia. Puoi personalizzare Alexa utilizzando le tante skill sviluppate da terze parti. Per Natale lo trovi in offerta a un prezzo di 19,99€ grazie allo sconto del 64%. Disponibile in diverse colorazioni.

Echo Pop – viola

Echo Pop – nero

Echo Pop – grigio

Echo Pop – verde

Fire TV Stick

Per il periodo natalizio sono tornate in offerta anche i Fire Tv Stick, il dongle HDMI di Amazon da collegare al televisore e che permette di avere accesso a un numero praticamente infinito di applicazioni. Se vuoi essere originale e regalare un prodotto "sui generis", ma utilissimo nella vita di tutti i giorni, il Fire TV Stick è sicuramente la scelta migliore. In questi giorni su Amazon trovi in promo tutti e quattro i modelli disponibili sul mercato, compresi i nuovi Fire Tv Stick 4K e Fire Tv Stick 4K Max, in offerta al minimo storico e con un prezzo d’occasione.

Qui in basso trovi il prezzo e lo sconto di ogni modello: scegli quello che meglio si adatta alla persona a cui lo devi regalare.

Fire TV Stick Lite – 22,99 euro, sconto del 34%

– 22,99 euro, sconto del 34% Fire TV Stick – 27,99 euro, sconto del 38%

– 27,99 euro, sconto del 38% Nuovo Fire TV Stick 4K – 39,99 euro, sconto del 43%

– 39,99 euro, sconto del 43% Nuovo Fire TV Stick 4K Max – 49,99 euro, sconto del 37%

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Nuovo Fire TV Stick 4K

Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Galaxy S23

Se siete alla ricerca di uno smartphone, questa è probabilmente una delle migliori offerte che possiate trovare in tutto il web. Su Amazon trovi il Galaxy S23 in pronta consegna in offerta con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 669€. Risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e attivabile nella pagina prodotto. Per quanto riguarda lo smartphone, c’è poco da dire: schermo da 6,1" con refresh rate fino a 120 Hz, dimensioni super compatte, processore Snapdragon 8 Gen 2 e un comparto fotografico con pochi eguali. A questo prezzo è un affare da non farti scappare.

Galaxy S23

Poco F4 GT

Altra super promo per uno smartphone top. Questa volta riguarda il POCO F4 GT, dispositivo realizzato in collaborazione con Xiaomi e dotato di caratteristiche e funzioni uniche. Si tratta di un telefono pensato per gli amanti dei videogame e sulla scocca ha anche dei trigger per utilizzarlo in stile joystick. La scheda tecnica è quella di un top di gamma: processore Snapdragon 8 Gen 1, schermo AMOLED da 6,67" con refresh rate fino a 120 Hz e nella parte posteriore una tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel. Difficile trovare di meglio a un prezzo di 374,21 euro (sconto del 37%). Puoi anche dilazionare il pagamento in cinque rate.

Poco F4 GT

Realme Narzo 50A Prime

Non solo smartphone top di gamma, in questi ultimi giorni prima di Natale trovi anche telefoni lowcost a un prezzo accessibile a tutti. Come questo realme Narzo 50A Prime, disponibile su Amazon con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 109,99€. Un super prezzo per un telefono che si difende molto bene: schermo di grandi dimensioni, ottimo processore, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una batteria da ben 5.000 mAh che ti accompagna fino a fine giornata. Insomma, uno smartphone completo, perfetto per chi è alla ricerca di un dispositivo essenziale e vuole spendere poco.

Realme Narzo 50A Prime

Power bank

Chi non ha bisogno di un power bank nella vita di tutti i giorni? Se proprio non sai cosa regalare a Natale e vuoi spendere poco, questo power bank da 13.800mAh è quello che fa per te. Ultra sottile, leggerissimo e permette di ricaricare lo smartphone almeno un paio di volte. Nel momento del bisogno, colleghi il tuo telefono e hai in poco tempo la carica extra per completare la giornata. Dotato anche di torcia LED. Grazie allo sconto del 44% lo paghi solamente 15,06 euro e fai un figurone.

Power bank

Galaxy Watch4

Torna in offerta uno degli smartwatch più venduti in questi ultimi mesi. E lo fa a un prezzo veramente eccezionale. Stiamo parlando del Galaxy Watch4, disponibile oggi su Amazon a un prezzo di 134 euro con uno sconto del 50%. Il risparmio è sostanziale e lo fa diventare un vero best-buy. Per quanto riguarda le funzionalità offerte c’è poco da dire: sensore Samsung BioActive che ti permette anche di misurare la composizione del corpo e di avere una panoramica generale sulla salute del cuore. Per gli amenti dell’attività fisica, trovi più di 90 modalità di allenamento supportate. E grazie alla presenza del sistema operativo WearOS di Google hai un accesso completo alla suite di app dell’azienda di Mountain View.

Galaxy Watch4

TicWatch Pro 5

Una promo lampo da non farsi scappare. Oggi trovi il TicWatch Pro 5 in offerta con un doppio sconto che te lo fa pagare praticamente la metà. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Un’occasione da sfruttare all’istante e da non farsi scappare per nessun motivo. Il TicWatch Pro 5 è un orologio completo e versatile. Prestazioni elevatissime in qualsiasi situazione, sensori e tecnologie di ultima generazione e un monitoraggio avanzato della salute che ti avvisa quando c’è qualcosa che non va. A questo prezzo è il miglior regalo di Natale che possiate fare. Il numero di coupon è limitato, quindi devi approfittarne immediatamente.

TicWatch Pro 5

MacBook Air

Non è certo un regalo economico, ma se hai l’intenzione di fare un super regalo ai tuoi fili oppure al tuo partner questa è la promo che fa per te. Su Amazon trovi il Macbook Air con chip M2 e schermo da 13,6 pollici in offerta con uno sconto di quasi 200 euro. Puoi anche approfittare della possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. Sul computer c’è poco da dire: è uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Processore prestazione, display Liquid Retina con una definizione elevatissima, 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione. Un computer con cui puoi fare di tutto, dall’editing fotografo fino alla semplice navigazione in rete.

MacBook Air

Samsung The Frame da 32 pollici

Regalare uno smart TV per Natale non è semplice. A meno che non sia la stessa persona che deve ricevere il regalo a dirvi esattamente quale modello vuole. Per questo motivo abbiamo selezionato un televisore veramente unico. Si tratta del Samsung The Frame, uno smart TV che una volta spento si trasforma in un dipinto. Puoi scegliere tra centinaia di quadri differenti e trasformare il tuo salotto in una pinacoteca. Su Amazon lo trovi in offerta con uno sconto del 45% a un prezzo di 329,26 euro e fari un super affare. La consegna è garantita entro il 25 dicembre e lo puoi anche pagare in cinque rate a tasso zero.

Samsung The Frame da 32 pollici

Xbox Series X

Tra le idee regalo last minute non può mancare una console. E non una qualsiasi. Su Amazon è in offerta la Xbox Series X, la console next gen di Microsoft tra le più potenti tra quelle disponibili sul mercato. In questi giorni è protagonista di un’offerta eccezionale: la trovi a un prezzo di 402,42 euro grazie allo sconto del 27%. Non a caso è diventata in poco tempo uno dei prodotti più venduti sul sito di e-commerce. Approfittane immediatamente, prima che la promo scada.

Xbox Series X

Ariete termoventilatore vintage

Passiamo agli elettrodomestici per la casa e iniziamo con il termoventilatore vintage Ariete. Una stufetta per il caldo e per il freddo con un design veramente unico e dotata anche di una comoda maniglia per il trasporto. Facilissima da utilizzare: nella parte frontale trovi tutti i vari pulsanti con cui impostare la temperatura e la potenza. Un regalo che vi renderà unici e che non potrà che far piacere a chi lo riceverà, soprattutto per le sue linee iconiche e i colori pastello. Con lo sconto di Natale fai un super affare.

Ariete termoventilatore Vintage

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Non poteva mancare la friggitrice ad aria in questa nostra guida all’acquisto. E visto il periodo ne abbiamo selezionate due, entrambe con funzionalità e caratteristiche uniche. La prima è la Philips Airfryer 3000 XL, regina delle vendite su Amazon con oltre 10.000 esemplari venduti negli ultimi trenta giorni. Il motivo è molto semplice: lo sconto del 47% che fa scendere il prezzo a soli 126,22 euro. Le dimensioni sono extra large, ideali per chi deve cucinare cibo per un’intera famiglia. Con le sue quattordici funzioni differenti puoi spaziare dalla carne al dolce passando per le verdure senza troppi problemi. Puoi anche acquistarla in cinque rate a tasso zero.

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Moulinex Easy Fry Oven & Grill

Una validissima alternativa alla friggitrice ad aria Philips è questa Moulinex Easy Fry Oven & Grill. Un modello dalle dimensioni big e che somiglia tantissimo a un mini forno elettrico. Adatto per cucinare pietanze fino a sei persone, nella scatola sono inclusi anche sette accessori: due griglie, il cestello per patatine fritte, la vaschetta raccogli grasso, la forchetta per pollo, griglia e piastre con manico amovibile. Dotata di nove funzioni e di ben otto programmi differenti per cucinare: ideale per chi ha la passione per la cucina. In questi giorni è disponibile in offerta a un prezzo di 139,99 euro grazie allo sconto del 40%. Approfittane immediatamente.

Moulinex Easy Fry Oven & Grill

Xiaomi Robot Vacuum S10

Super offerta e super promo per lo Xiaomi Robot Vacuum S10, il robot aspirapolvere e lavapavimenti dell’azienda cinese disponibile questa settimana su Amazon a un prezzo eccezionale: solo 199,99 euro, grazie allo sconto del 41%. Dotato di sensori di ultima generazione che ti aiutano a mappare efficacemente l’abitazione per una pulizia personalizzata tramite l’app dello smartphone. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone o con i comandi vocali utilizzando Google Home o Alexa. Grande potenza di aspirazione e ha un’autonomia fino a 130 minuti.

Xiaomi Robot Vacuum S10

Nespresso Essenza Mini

Chiudiamo con un elettrodomestico utilissimo in qualsiasi abitazione: la macchina per il caffè espresso. Come ad esempio questo modello De’Longhi Nespresso Essenza Mini. Dimensioni super compatte e oggi anche a un super prezzo: la paghi solamente 79,90 euro grazie allo sconto del 27%. Inoltre, hai anche diritto a 40 euro di caffè in regalo. Facile da utilizzare, super compatta: cosa chiedere di più?

Nespresso Essenza Mini