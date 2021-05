Guida alle soluzioni cloud di Aruba: caratteristiche e vantaggi

In questo contesto, affidarsi a un servizio flessibile e affidabile diventa cruciale. La divisione Aruba Business offre diverse soluzioni Cloud e una serie di vantaggi specifici per rivenditori e operatori IT.

Cos’è il cloud e perché è importante per le aziende

Il cloud computing, che in italiano si traduce con “nuvola informatica”, è la tecnologia che permette al fornitore (provider) di erogare su richiesta una serie di servizi al cliente finale grazie all’uso della rete: dall’archiviazione di dati, all’elaborazione fino alla trasmissione. Tutto avviene a partire da una serie di risorse disponibili da remoto.

Il cloud rappresenta quindi un’occasione unica, ma per sfruttarla al meglio occorre scegliere con molta attenzione il provider, che deve offrire soluzioni personalizzabili, scalabili, ma anche stabili e sicure. Senza contare l’importanza di poter contare su prezzi agevolati e un Supporto Clienti professionale e disponibile.

Tra le diverse realtà a cui fare riferimento, spicca Aruba, il più grande Cloud provider italiano, che attualmente gestisce 130 mila server tra fisici e virtuali. Aruba Business, società del gruppo Aruba si rivolge nello specifico a rivenditori e operatori IT che possono anche affiliarsi al Programma Partner, che assicura ancora più vantaggi. Vediamo le caratteristiche dei servizi Cloud.

Servizi Cloud di Aruba Business: caratteristiche

Aruba Business offre diversi prodotti Cloud:

Infrastructure As A Service (IAAS): Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud

(IAAS): Public Cloud, Private Cloud e Hybrid Cloud Platform As A Service (PAAS): Jelastic Cloud, Plesk WordPress Toolkit e Database as a Service

(PAAS): Jelastic Cloud, Plesk WordPress Toolkit e Database as a Service Service Management , ovvero i Servizi Managed, mirati al controllo dei server aziendali

, ovvero i Servizi Managed, mirati al controllo dei server aziendali Storage , cioè il Cloud Object Storage, che garantisce un sistema di archiviazione scalabile

, cioè il Cloud Object Storage, che garantisce un sistema di archiviazione scalabile Backup , ovvero il Cloud Backup finalizzato alla conservazione sicura dei dati

, ovvero il Cloud Backup finalizzato alla conservazione sicura dei dati Monitoring, cioè il Cloud Monitoring: servizi di monitoraggio per siti web, cloud server e server dedicati

Le soluzioni sono pensate per aziende di qualsiasi tipologia e dimensione, dalle startup alle grandi aziende, passando naturalmente per le pmi.

Alcuni prodotti hanno un canone mensile (come Cloud VPS e Private Cloud) altri funzionano con modello pay-per-use, quindi si pagano solo le risorse impiegate dalle macchine virtuali su base oraria.

Tutti i dettagli sulle soluzioni Cloud di Aruba Business sono disponibili sul sito ufficiale. Ma cosa è esattamente Aruba Business e cosa lo differenzia da Aruba?

Aruba Business e Programma Partner: di cosa si tratta

Aruba Business nasce nel 2015 e si rivolge agli operatori e rivenditori del settore IT, quindi web agency, software house, system integrator, freelance, web master, consulenti e professionisti del settore. Sono imprenditori e professionisti che hanno bisogno di servizi flessibili, scalabili e sicuri, ma anche di un vero e proprio Partner commerciale che li supporti a livello tecnologico nell’erogazione dei loro Servizi agli utenti finali.

Aruba Business offre quindi un ampio ventaglio di servizi ad hoc per sviluppare diversi aspetti del business: oltre alle soluzioni Cloud, è possibile acquistare anche il Servizio Cloud Hosting, Domini e soluzioni Data Center.

Tutte le attività vengono gestite da un unico pannello di gestione (acquisti, anagrafiche clienti, pagamenti, acquisti etc.).

Accanto allo strumento, i professionisti possono anche contare su un Supporto Tecnico e Commerciale, formato non da operatori generici, ma da tecnici che conoscono profondamente la materia, in grado di parlare lo stesso linguaggio dell’interlocutore e fornire un servizio consulenziale, al fine di risolvere qualsiasi problema nel più breve tempo possibile.

Chi lo desidera, può poi affiliarsi al Programma Partner di Aruba Business, un progetto pensato per i rivenditori che cercano un partner affidabile, che possa garantire i migliori prezzi di mercato e un supporto tecnico H24 e 7 giorni su 7.

Insomma, siamo davanti a una realtà che non si limita a fornire il servizio, ma propone ai professionisti dell’IT tutte le soluzioni di cui hanno bisogno per far crescere il proprio business.