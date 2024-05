Haier, la lavatrice costa pochissimo: è un affare per tutti

Fonte foto: Amazon

Pulito impeccabile, dentro e fuori il cestello. Grazie alle varie tecnologie messe a punto da ingegneri e tecnici del marchio cinese, la lavatrice Haier I-Pro Series 7 permette di ottenere capi puliti e profumati in qualunque situazione, indipendentemente dal tessuto e dai colori.

L’elettrodomestico del marchio cinese sfrutta infatti tecnologie esclusive grazie alle quali pulire e igienizzare i propri abiti in poco tempo e senza fatica. Basterà scegliere il programma desiderato, inserire i capi nel cestello e il gioco è fatto: al resto penseranno i sistemi di lavaggio della Haier I-Pro Series 7. Il tutto a un prezzo davvero speciale: lo sconto che troverete oggi sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza fa crollare il costo al punto più basso di sempre. Un affare da cogliere al volo.

Haier I-Pro Series 7 lavatrice slim 8 kg

Haier, la lavatrice è più conveniente che mai: sconto e prezzo finale

Uno sconto da paura, quello disponibile sulla lavatrice del produttore cinese. Oggi la troverete scontata del 40% al prezzo più basso di sempre: comprandola adesso la pagherete 479,00 euro contro i 799,00 euro del listino. Il rispario è da capogiro: vi costerà 320 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore cinese.

Haier I-Pro Series 7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Efficienza, versatilità e completezza. Queste le caratteristiche principali della lavatrice Haier in offerta oggi su Amazon. L’elettrodomestico permette infatti di risparmiare tempo e di ottimizzare i consumi di acqua ed energia elettrica senza però dover rinunciare a capi puliti e profumati come se fossero stati appena ritirati in una lavanderia.

Merito anche della tecnologia I-Fresh a micro-vapore, che permette di rimuovere cattivi odori e pieghe dai capi appena lavati, facilitando così le operazioni di stiratura e piegamento prima di riporli nel guardaroba. La funzione Smart Detecting, invece, consente di dare un taglio ai consumi di acqua ed energia elettrica andando a pesare il carico dei capi di lavare e adattando di conseguenza la durata del ciclo e il programma di lavaggio.

La funzionalità Smart Dual Spray e la tecnologia ABT combattono invece lo sporco all’interno del cestello e il proliferare di batteri. Nel primo caso, un doppio spruzzo d’acqua a fine lavaggio puliscono oblò e guarnizione, mentre il trattamento anti-batterico elimina il 99,9% dei batteri e ne evita la proliferazione.

