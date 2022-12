Come risuscitare un laptop con 20 euro

Chiunque abbia provato a lavorare sia con computer desktop che con i laptop sa benissimo che questi ultimi hanno tanti vantaggi, ma anche due grossi svantaggi: hanno prestazioni inferiori e, per di più, le prestazioni di un laptop decadono molto più velocemente rispetto a quelle di un desktop. Nella stragrande maggioranza dei casi ciò è dovuto all’invecchiamento dell’hard disk, cosa ancor più frequente se il laptop ha un vecchio disco meccanico-magnetico e non un più recente disco SSD allo stato solido. La buona notizia, però, è che adesso c’è una super offerta Amazon che ci permette di ringiovanire il laptop con una cifra ridicola: basta acquistare il disco Kingston A400 SSD ad una cifra incredibilmente bassa.

Kingston A400 SSD – Disco da 120 GB – SATA 3

Kingston A400 SSD – Disco da 240 GB – SATA 3

Kingston A400 SSD: caratteristiche tecniche

Il Kingston AS400 è un disco SSD con interfaccia SATA 3, compatibile con tutti i laptop degli ultimi dieci anni almeno. Il formato è quello standard da 2,5 pollici ed è disponibile nei tagli di 120 o 240 GB.

Entrambi i modelli hanno una velocità di lettura e scrittura, rispettivamente, di 500 MB/s e 450 MB/s. Non è il massimo oggi disponibile sui dischi rigidi, ma è comunque una velocità molto (anzi moltissimo) superiore a quella dei tradizionali hard disk coi piatti magnetici.

Con un disco del genere, per capirci, Windows si avvia in pochi secondi e le classiche app come Word ed Excel hanno un avvio quasi istantaneo. Il salvataggio dei file, invece, è realmente istantaneo.

Come tutti i moderni dischi allo stato solido, poi, anche questo kingston non ha parti in movimento , non fa rumore ed è molto meno delicato di un disco tradizionale: ciò si traduce in meno guasti e malfunzionamenti e quasi nessuna probabilità di perdere dati. Infine, un ultimo vantaggio degli HD a stato solido: producono pochissimo calore, quindi contribuiscono molto meno al riscaldamento generale del computer portatile.

Kingston A400 SSD: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dell’hard disk SSD A400 SSD da 120 GB è di 34,99 euro ma scontato con l’offerta in corso su Amazon a 20,99 euro (-40%,-14 euro) mentre la versione da 240 GB ha un prezzo di listino di 44,99 euro ed è scontata a 21,99 euro (-51%, -23 euro). Non ci sono veramente scuse: il vostro laptop merita un nuovo disco SSD (e anche voi).

Kingston A400 SSD – Disco da 120 GB – SATA 3

Kingston A400 SSD – Disco da 240 GB – SATA 3