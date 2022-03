Hisense porta in Italia le nuove Laser TV: quanto costano

Il colosso cinese Hisense annuncia due nuove Laser Tv della gamma L9G: TriChroma Laser TV 4K L9G da 100 e 120 pollici 4K, identificate rispettivamente dalle sigle 100L9-B12 e 120L9-A12. Si tratta di due proiettori a tiro ultracorto, con tecnologia a triplo laser (con i tre fasci di colore indipendenti). Si tratta di due prodotti di alto livello, con un prezzo conseguentemente alto.

Hisense si è concentrata sulla tecnologia laser DLP per superare il problema principale dei proiettori: offrire la qualità migliore, alla maggiore luminosità possibile, senza “uccidere" la durata della lampada. Secondo il produttore cinese, infatti, il sistema di proiezione è certificato per oltre 25.000 ore di utilizzo, pari a 10.000 film di due ore, senza diminuzione delle prestazioni. Secondo Hisense, poi, la potenza del triplo laser è sufficiente a garantire una visibilità ottimale anche in condizioni di piena luce ambientale, con un risultato paragonabile a quello offerto da un televisore di tipo tradizionale. L’unità di proiezione si colloca a pochi centimetri di distanza dalla parete e le immagini sono proiettate su uno schermo rigido che offre una superficie ottimizzata per la proiezione scelta. Nel prezzo di vendita della Laser TV Hisense include anche il montaggio dello schermo a casa del cliente.

Hisense Laser TV 4K L9G: caratteristiche tecniche

Che si scelga la versione del proiettore per Laser Tv da 100 pollici modello 100L9-B12 o da 120 pollici modello 120L9-A12, troviamo come base la medesima tecnologia: la lampada laser-fosfori che non necessita di manutenzione come le lampade dei proiettori tradizionali. Questi due proiettori a tiro corto usano poi la tecnologia ALR (Ambient Light Rejection) che riduce la riflessione della luce ambiente.

Nonostante un prodotto del genere nasca soprattutto per la visione ad alto livello di film in 4K, va specificato che integra al suo interno anche un doppio sintonizzatore TV digitale terrestre e digitale satellitare (con bollino tivùsat 4K) e il sistema operativo proprietario Vidaa U4.0 di Hisense. In teoria, quindi, questo videoproiettore potrebbe sostituire la Smart TV nell’uso quotidiano.

L’audio viene riprodotto da due speaker da 20 watt ciascuno, con compatibilità Dolby Atmos. empre meglio di come suona una Smart TV, ma chiaramente per una vera esperienza cinematografica questi videoproiettori a tiro ultracorto vanno abbinati ad un impianto audio esterno tramite la porta HDMI 2.0 con ARC. Ci sono poi altre due porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, la connessione WiFi 5 e la Bluetooth.

Le dimensioni dello schermo da usare con questi proiettori sono veramente imponenti: 2.250×1.280×30 millimetri per il modello 100L9-B12 da 100 pollici e 2.697×1.534×35 millimetri per il modello 120L9-A12 da 120 pollici. Entrambi gli schermi vengono montati a casa da personale qualificato, al fine di ottenere il miglior risultato possibile.

Hisense Laser TV Serie L9G: prezzi e disponibilità

La nuova linea di Laser Tv è disponibile in Italia al prezzo di 4.999 euro per il modello da 100 pollici 100L9-B12 e al prezzo di 5.499 euro per il modello 120L9-A12 da 120 pollici.

Entrambi i prodotti sono già in vendita sul sito Web ufficiale di Hisense e nei negozi specializzati. A breve dovrebbero essere acquistabili anche su Amazon, dove ci sono già i modelli precedenti.