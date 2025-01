Hisense protagonista al CES 2025 con tante novità: c'è anche un TV da 136 pollici

Hisense ha svelato le novità in arrivo per la sua gamma di elettrodomestici e per il segmento delle Smart TV in occasione del CES 2025

Fonte foto: Hisense

Hisense ha svelato una lunga serie di novità in occasione del CES 2025. L’azienda, che punta a rafforzare il suo ruolo nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, ha allestito uno stand ricco di prodotti inediti, con un focus sul segmento TV oltre che sugli elettrodomestici smart.

Le novità Hisense per il settore la Smart Home

Tra le novità Hisense al CES 2025 c’è il lancio di nuove funzioni di ConnectLife, piattaforma integrata con Google Home, che consente il controllo di tutti i dispositivi di casa e che ora include nuovi tool a disposizione degli utenti, come la modalità AI Eco e le automazioni personalizzate.

C’è da segnalare anche il debutto della nuova serie Washer-Dryer 7S, per lavaggio e asciugatura con varie funzionalità smart, come il controllo da remoto e la possibilità di gestire il funzionamento tramite un display da 6,86 pollici. Debutta anche il nuovo frigorifero BCD-780W, con schermo touch da 21 pollici. I nuovi prodotti sono compatibili con ConnectLife.

Hisense, inoltre, ha svelato il condizionatore Uni Series con l’AI Smart Technology per regolare temperatura, umidità oltre che velocità e direzione del flusso d’aria. Il dispositivo, inoltre, include la funzione HI-NANO per la sterilizzazione di germi e batteri con la rimozione del 60,07% delle particelle PM2.5.

Le novità Hisense per il settore TV

Al CES 2025, Hisense ha rinnovato anche la sua gamma di prodotti per l’intrattenimento domestico. Tra le principali novità c’è il nuovo TV TriChroma LED da 116 pollici con tecnologia RGB Local Dimming e Hi-View Engine X oltre al supporto a Dolby Vision, Dolby Vision IQ e IMAX Enhanced.

A differenza di quanto fatto dai sistemi tradizionali, questo modello utilizza LED indipendenti rossi, verdi e blu per generare i colori. Secondo l’azienda, questa soluzione garantisce “rossi più intensi, verdi più profondi e blu più vibranti, coprendo il 97% dello spazio colore BT.2020″.

Questo TV può sfruttare varie funzioni AI (AI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming, AI Clear Voice e AI Banding Smoother) per migliorare l’esperienza utente. Al debutto c’è anche il nuovo MicroLED Display da 136 pollici (136MX). Si tratta del primo modello al mondo di questo tipo che sarà destinato all’utilizzo domestico.

Il pannello raggiunge un picco di luminosità di 10.000 nit (chiaramente di picco massimo) oltre a una copertura del 95% dello spazio colore BT.2020. Il modello include funzioni come Dolby Vision IQ, HDR10+ e Filmmaker Mode oltre a Dolby Atmos, DTS Virtual X e un sistema audio progettato in modo specifico per adattarsi a un pannello di dimensioni così grandi.

Sono state annunciate anche le nuove serie di Smart TV in arrivo sul mercato nel corso dei prossimi mesi, come le U7 e U8 oltre alla top di gamma U9, che possono contare sul processore Hi-View Engine Pro (oppure X per U9) per ottimizzare i contenuti video, migliorare la resa cromatica e la qualità dell’upscaling 4K.

C’è anche il nuovo HT Saturn, un sistema home theater pensato per essere abbinato a TV da almeno 85 pollici garantendo un’esperienza “cinematografica“, con effetti sonori immersivi e la possibilità di configurare tutto in modalità wireless.

Il sistema in questione include quattro altoparlanti satelliti wireless e un subwoofer indipendente da 6,5 pollici. In totale, ci sono 13 altoparlanti ed è possibile sfruttare varie opzioni di connettività, con HDMI eARC, ingresso ottico e Bluetooth 5.3.

Hisense, inoltre, ha anche annunciato un’ulteriore integrazione dell’intelligenza artificiale nella piattaforma VIDAA Smart TV, che ora offrirà contenuti suggeriti selezionati dall’AI. C’è spazio anche per la tecnologia Laser TV, con proiettori come PX3-PRO Laser Cinema e C2 Ultra 4K Laser Mini Projector oltre al nuovo dispositivo Compact Laser TV, facilmente trasportabile e utilizzabile in mobilità.