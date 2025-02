Honor, con lo sconto Amazon lo smartphone top costa la metà: offerta shock

Super sconto del 50% per l'Honor 200: solo per oggi lo paghi la metà e risparmi 300 euro. Ottimo comparto fotografico e batteria a lunghissima durata.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per avere tra le mani uno smartphone che sia veramente top oramai è necessario spendere cifre che superano abbondantemente i 500 euro. Prezzi non accessibili a tutti e che limitano la possibilità di scelta quando si deve acquistare un nuovo telefono. Fortunatamente di tanto in tanto su Amazon appaiono delle offerte che rendono accessibili a (quasi) tutti anche gli smartphone top di gamma. Ed è quello che accade in questi primi giorni di febbraio con l’Honor 200. Lo smartphone top del produttore cinese è il protagonista di una delle migliori promo di questo weekend. Sul sito di e-commerce lo trovi con uno sconto top del 50% e risparmi ben 300 euro sul sito di e-commerce. Trovare un telefono con queste caratteristiche e con queste qualità a un prezzo così basso è un’occasione da non farsi scappare.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’Honor 200 è uno smartphone che si distingue dalla massa sia per il design ricercato sia per le caratteristiche tecniche. Il design si ispira alla forma di "Casa Mila" di Gaudì, con un bumper posteriore di forma ellittica con all’interno il comparto fotografico. A proposito di fotocamere, Honor ha optato per ben tre fotocamere da 50 megapixel che assicurano scatti e video con una qualità professionale. Ottima anche la batteria a lunghissima durata che ti permette di utilizzarlo anche per ventiquattro ore e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica super rapida. Insomma, un telefono completo e che di certo non ti deluderà.

Honor 200

Honor 200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per l’Honor 200. Lo smartphone top di gamma del produttore cinese è in promo speciale su Amazon a un prezzo di 299 euro con uno sconto del 50% su quello consigliato. Lo paghi esattamente la metà risparmiando ben 300 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistando il telefono oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Le ottime condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di effettuare il reso gratuito entro quattordici giorni da quando lo ricevi a casa. Approfittane subito: le scorte sono limitate.

Honor 200

Honor 200: le caratteristiche tecniche

Può sembrare un’esagerazione, ma non lo è: l’Honor 200 è un vero cameraphone. E il merito è delle componenti scelte dal produttore cinese. Nel bumper posteriore è presente una tripla fotocamera che difficilmente trovi in telefoni che costano 300 euro. Il sensore principale è da 50 megapixel ed è supportato da un teleobiettivo da 50 megapixel e da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Per la fotocamera selfie troviamo sempre un sensore da 50 megapixel, con algoritmo di illuminazione ottimizzato. Honor ha sviluppato anche strumenti e tecnologie che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini, come ad esempio "Portrait Engine AI" che apprende le caratteristiche del viso per scattare ritratti perfetti.

Stessa cura nella scelta delle componenti che ritroviamo anche nello schermo OLED da 6,7 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate che arriva fino a 120 Hz. Display dotato anche della Certificazione HDR Netflix e della Certificazione HDR Amazon Prime Video. Cosa vuol dire? Che puoi vedere film e serie TV con la miglior qualità possibile anche mentre sei in viaggio. Il display Honor protegge anche la vista dalle fastidiose luci blu, in modo che gli occhi non si stanchino dopo un utilizzo prolungato. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5200 mAh: arrivi a fine giornata senza patemi e con un utilizzo normale dura fino a quarantotto ore. Inoltre, con la ricarica rapida da 100 W impieghi meno di mezzora per avere il 100% di autonomia.

Honor 200