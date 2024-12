Honor, con lo sconto Amazon questo smartphone costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il mercato degli smartphone ci offre sempre dei modelli poco conosciuti, ma che in realtà si rivelano essere superiori a dispositivi più blasonati e soprattutto più costosi. Uno di questi è sicuramente l’Honor 200, smartphone lanciato in questo 2024 e che si posiziona nella fascia alta del mercato. Un telefono con un design ricercato e unico, abbinato a una scheda tecnica che non mostra punti deboli. Ad esempio, la tripla fotocamera posteriore è dotata di sensori professionali che assicurano scatti e video perfetti in ogni situazione (due obiettivi da 50 megapixel che ti fanno togliere grandi soddisfazioni).

Tutto questo preambolo per parlarvi dell’ottima offerta disponibile oggi su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto top del 42% che fa risparmiare ben 250 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero in modo da diminuire l’esborso iniziale. L’offerta perfetta per uno smartphone top di gamma che ti stupirà.

Honor 200

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Honor 200: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Honor 200 è lo smartphone che devi acquistare oggi. Il telefono del colosso cinese è in promo speciale su Amazon a un prezzo di 349,90 euro, con uno sconto del 42% che te lo fa pagare quasi la metà. Oltre a essere il minimo storico sul sito di e-commerce, si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

La promo non termina qui. Infatti, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 69,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile e viene consegnato nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 in modo da poterlo regalare anche per Natale.

Honor 200

Honor 200: la scheda tecnica

Un telefono con pochissimi punti deboli, ma che vengono facilmente dimenticati grazie all’ottimo prezzo a cui lo trovi oggi. Tutte le componenti presenti sull’Honor 200 sono pensate per offrirti la miglior esperienza di utilizzo possibile, a partire dallo schermo OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido e scattante. Non finisce qui, il display è dotato anche di tecnologie ad hoc per proteggere gli occhi dalle fastidiose luci blu e per non affaticare troppo la vista. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Passiamo a uno dei punti forti del telefonino: il comparto fotografico. L’Honor 200 può essere definito un vero e proprio cameraphone senza nessuna paura di essere smentiti. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo sempre da 50 megapixel (con stabilizzatore ottico dell’immagine) e fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Il teleobiettivo è dotato di uno zoom ottico 2,5x e di uno zoom digitale da ben 50x. Fotocamera frontale sempre da 50 megapixel per selfie perfetti e pronti da caricare sui social. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale per migliorare la qualità degli scatti.

Chiudiamo con la super batteria da 5.200mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Grazie alla ricarica rapida fino a 100W impieghi circa 30 minuti per avere il 100 % di autonomia.

Honor 200