Honor, con lo sconto Amazon lo smartphone top costa la metà: prezzo crolla

Di telefoni top di gamma sul mercato se ne trovano a decine, forse anche a centinaia, ma di dispositivi veramente validi e con un rapporto qualità-prezzo elevato ce ne sono pochissimi. Per questo motivo quando si trova un’offerta con uno sconto che supera il 50% e permette di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di un telefono veramente top non bisogna far altro che approfittarne subito. Esattamente quello che accade oggi con l’Honor 90, smartphone con un’ottima scheda tecnica disponibile su Amazon con uno sconto del 51% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un risparmio netto che supera i 300 euro e che lo fa diventare immediatamente il telefono da acquistare a Natale.

L’Honor 90 ha una scheda molto interessante e vale molto di più del prezzo a cui lo trovi disponibile oggi. A spiccare è soprattutto il comparto fotografico grazie alla fotocamera principale da ben 200 megapixel che assicura scatti nitidi e i video perfetti in ogni situazione. Ottimo anche l’ampio display con colori vividi e realistici. Non manca una super batteria con cui arrivi a fine giornata senza troppi patemi. Se sei alla ricerca di uno smartphone top a un prezzo alla portata di tutti, l’Honor 90 è quello che fa per te.

Honor 90 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione speciale per Natale da non farsi scappare. Da oggi è disponibile l’Honor 90 in offerta a un prezzo di 294 euro con uno sconto di ben il 51% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 300 euro e lo fa diventare uno dei best-buy da comprare in questo fine settimana natalizio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e lo puoi già acquistare oggi e regalarlo per Natale.

Honor 90: la scheda tecnica

Uno smartphone che convince sotto tutti i punti di vista grazie a una scheda tecnica ricercata e con ottimi componenti. L’Honor 90 è un telefono top di gamma spesso troppo sottovalutato dagli addetti del settore, ma che in realtà non ha nulla da invidiare a dispositivi che costano molto di più. Non è un caso che ha ricevuto diversi premi ed è stato premiato come uno dei migliori smartphone best-buy degli ultimi mesi.

Per capirlo basta vedere la scheda tecnica. Partiamo dal primo elemento che lo rende già speciale: lo schermo. Honor ha dotato lo smartphone di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione da 1,5K, superiore anche al FHD. La qualità delle immagini è elevatissima e con il refresh rate fino a 120 Hz è super fluido nell’utilizzo quotidiano. Luminosità che raggiunte i 1600 nit e lo rende luminoso anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono ottime grazie al processore Snapadragon 7 Gen 1 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Honor ha puntato su un sistema fotografico con tre sensori posteriori, di cui quello principale da ben 200 megapixel. Fotocamera di livello superiore e che trovi solamente su smartphone che costano molto di più. Ad accompagnarlo un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 50 megapixel, una delle migliori dell’intero settore. Non manca l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono di scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Con la ricarica rapida da 66W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

