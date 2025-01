Honor, con lo sconto Amazon lo smartphone top costa la metà: offerta shock

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Honor è una delle sorprese più interessanti degli ultimi dodici mesi del panorama mobile. L’azienda cinese è tornata prepotentemente sul mercato da un paio di anni e con il passare del tempo ha lanciato dispositivi sempre più interessanti e performanti. Nella fascia dei top di gamma rientra l’Honor 200, smartphone lanciato sul mercato da un paio di mesi e oggi protagonista di una delle migliori offerte di Amazon. Infatti, lo smartphone è disponibile in promo con uno sconto del 45% al prezzo più basso di sempre. Il risparmio netto è di quasi 300 euro che lo fa diventare uno dei telefoni simbolo di questa settimana.

L’Honor 200 ha tutto quello che si cerca in uno smartphone di questa fascia di prezzo. A partire da uno schermo ampio e con un’ottima fluidità, fino a un comparto fotografico posteriore che ha poco da invidiare a quello di telefoni molto più costosi. E non stiamo esagerando. Nella parte posteriore trovi ben due fotocamere da 50 megapixel, mentre la fotocamera anteriore è sempre da 50 megapixel. Ottima anche la batteria che può durare fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. L’Honor 200 è lo smartphone che devi comprare oggi.

Honor 200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi l’Honor 200 in promo a un prezzo di 329 euro con uno sconto di ben il 45% rispetto a quello di listino. Il risparmio è veramente ottimo e sfiora i 300 euro portando il prezzo al minimo storico e al migliore prezzo di tutto il web. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 65,91 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistando oggi lo smartphone ricevi anche un abbonamento di due mesi ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast.

Il telefono è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattrodici giorni di tempo, quanto basta per valutare tutte le caratteristiche e funzionalità dello smartphone top di Honor.

Honor 200: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che ti sorprende e non solo per la scheda tecnica. L’Honor 200, infatti, è un telefono che colpisce per il design stravagante come dimostra la cover posteriore e il bumper schiacciato dove è racchiuso il comparto fotografico. Una raffinatezza stilistica che oramai si trova in pochissimi dispositivi.

Nel descrivere questo smartphone bisogna partire dall’elemento che lo contraddistingue maggiormente: il sistema fotografico. Honor ha lavorato molto sotto questo aspetto e ha scelto dei sensori top di gamma, a partire da una fotocamera principale da 50 megapixel, la stessa che troviamo su altri smartphone top di gamma lanciati in questi mesi. A supporto troviamo un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom digitale fino a 50x e una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. Ottima anche la fotocamera frontale da 50 megapixel che permette di scattare selfie perfetti da caricare direttamente sui profili social.

La scheda tecnica dell’Honor 200 non si ferma qui. Lo smartphone è top di gamma in tutto, anche nel display. Infatti è equipaggiato con uno schermo da 6,7 pollici ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. I bordi leggermente stondati lo rendono più maneggevole nell’utilizzo quotidiano. Prestazioni ottime grazie alla piattaforma Snapdragon 7 Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da ben 5.200mAh che ti permette di coprire fino a quarantotto ore con un utilizzo normale. Nel momento del bisogno puoi utilizzare la ricarica rapida da 100W che impiega poco più di quindici minuti per ricaricare lo smartphone.

