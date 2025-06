HONOR X8b è in offerta su Amazon e ora costa 169 euro: si tratta dello smartphone giusto per chi è alla ricerca di un dispositivo low cost da comprare oggi

Acquistare un nuovo smartphone economico ma di buona qualità diventa oggi più semplice grazie all’offerta in corso su Amazon che vede come protagonista HONOR X8b. Lo smartphone di HONOR è ora acquistabile al prezzo scontato di 169 euro, potendo beneficiare di un taglio di prezzo del 37% rispetto al listino. Si tratta di una buona soluzione per acquistare un nuovo smartphone anche senza spendere troppo. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HONOR X8b: la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR X8b comprende un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con un pannello caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz e con luminosità massima di 2000 nits.

Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680, realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU octa-core e della GPU Adreno 610.

Si tratta di una buona soluzione per poter ottenere prestazioni ottimali in rapporto alla fascia di prezzo. Questo chip permette di sfruttare la connettività 4G per accedere a Internet.

In supporto al chip ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica cablata da 35 W. Non c’è, invece, il supporto alla ricarica wireless.

Tra le specifiche tecniche di HONOR X8b troviamo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e un sensore per le macro da 2 Megapixel. Da segnalare anche una fotocamera anteriore da 50 Megapixel.

Lo smartphone è dotato anche di un sensore di impronte digitali laterale. Non c’è, invece, il sensore NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 14 con MagicOS.

Il modello misura 161,1 x 74,6 x 6,8 mm e ha un peso di 166 grammi. Per quanto riguarda la connettività, troviamo il supporto al Wi-Fi Dual Band e al Bluetooth 5.0.

Si tratta, considerando tutte le specifiche, di uno smartphone di buona qualità, ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo low cost e con un design ricercato. L’offerta in corso riduce il prezzo e rende il dispositivo di HONOR decisamente più interessante.

HONOR X8b: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare HONOR X8b con un prezzo scontato di 169 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su un dispositivo economico ma completo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato di seguito.

