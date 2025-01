Honor Magic7 Lite ufficiale in Italia, scheda tecnica e prezzi

Fonte foto: Honor

Honor ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo Honor Magic7 Lite. Si tratta di un mid-range che rappresenta anche il primo componente della serie Magic7 ad arrivare sul mercato italiano, in attesa del lancio del nuovo top di gamma Magic7 Pro con Snapdragon 8 Elite. Il nuovo smartphone di fascia media della gamma Honor è già acquistabile con possibilità di scegliere tra due versioni.

Honor Magic7 Lite: caratteristiche

Il nuovo Honor Magic7 Lite ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, il mid-range di Honor propone il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Il chip non è tra le ultime proposte di Qualcomm per la fascia media ed è già stato utilizzato dalla generazione precedente dello smartphone, il Magic6 Lite.

La scheda tecnica del dispositivo include anche 8 GB di memoria RAM e 256/512 GB di storage. Il punto di forza dello smartphone di Honor è, senza dubbio, la batteria che ha una capacità di ben 6.600 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 66 W. Per raggiungere questa capacità, senza dover aumentare dimensioni e peso, l’azienda ha utilizzato una batteria al silicio-carbonio, già proposta da diversi smartphone di fascia alta (anche da altri brand) nel corso degli ultimi mesi.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 108 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel mentre la fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone di Honor include un sensore di impronte digitali sotto al display e ha il supporto Dual SIM, con uno slot per una Nano SIM e la possibilità di utilizzare una eSIM. C’è anche la certificazione IP64 oltre alla tecnologia anticaduta Honor Ultra-Bounce 2.0.

Come per il chip, anche il sistema operativo desta qualche perplessità. Honor Magic7 Lite arriva sul mercato con Android 14, personalizzato da MagicOS. L’aggiornamento ad Android 15 arriverà, in ogni caso, a breve con Honor che ha già avviato il programma di rilascio della nuova versione di Android per i suoi smartphone. Le dimensioni del mid-range sono pari a 162,8 x 75,5 x 7,98 mm a fronte di un peso di circa 189 grammi.

Honor Magic7 Lite: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Magic7 Lite arriva sul mercato in due colorazioni (Titanium Purple e Titanium Black) e con possibilità di scegliere tra due combinazioni di RAM e storage. La versione base ha 8 GB di RAM e 256 GB di storage e viene proposta con un prezzo di 369,90 euro. C’è poi la variante con 8 GB di RAM e 512 GB di stoarge, acquistabile al prezzo di 399,90 euro. Entrambe le versioni dello smartphone sono già disponibili sullo store ufficiale di Honor e arriveranno, nel corso delle prossime settimane, anche nei listini di altri rivenditori.