Honor Magic5 Pro, doppio sconto e il prezzo collassa: affare per tutti

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Uno smartphone "magico". E non solo perché troviamo l’aggettivo direttamente nel nome del dispositivo. L’Honor Magic5 Pro è uno dei migliori dispositivi lanciati in questo 2023 e il merito è di una scheda tecnica super completa e con pochi eguali. Dal processore, passando per lo schermo, il comparto fotografico e fino ad arrivare alla batteria, tutto è stato scelto per prestazioni estreme e per una qualità che non trovi sugli altri dispositivi. Da quando Honor è tornata con prepotenza nel mercato italiano i risultati sono stati ottimi, anche grazie a telefoni come questo Honor Magic5 Pro che gode di un rapporto qualità-prezzo unico.

Soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo mai visto prima. Il merito è del doppio sconto che trovi in pagina: infatti, oltre allo sconto fisso del 17% è disponibile un coupon sconto che fa calare il prezzo di altri 140€. Una promo che non si vede tutti i giorni e che permette di risparmiare quasi 350€ sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Uno smartphone con queste caratteristiche al minimo storico è una promo da cogliere al volo.

N.B. Il prezzo presente nel banner non tiene conto del coupon. Per vedere quello corretto è necessario cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto.

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da Black Friday con una settimana di anticipo. Basta questa frase per far capire la bontà della promo disponibile oggi sull’Honor Magic5 Pro. Il prezzo dello smartphone scende a 859,99€ con uno sconto di poco superiore al 30%. Il risparmio totale sfiora i 350€ e per un telefono con queste caratteristiche si tratta di una promo veramente speciale. Il prezzo finale si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso del 17% è disponibile anche un coupon sconto del valore di 140€ da applicare prima di completare l’acquisto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile in pagina. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in meno di ventiquattro ore.

Honor Magic5 Pro – nero

Honor Magic5 Pro – verde

Honor Magic5 Pro: la scheda tecnica

Una scheda tecnica che non cerca compromessi e che ha come unico obiettivo quello di assicurare il massimo delle performance in ogni situazione. L’Honor Magic 5 Pro è uno dei migliori telefoni usciti in questo 2023 e probabilmente il suo lancio è passato un po’ inosservato. Se stavate cercando uno smartphone premium e con prestazioni uniche, questo è quello che fa per voi. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dal primo elemento che cattura subito l’attenzione: lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED FullView da 6,81 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120Hz. La fluidità e la scorrevolezza sono massime con qualsiasi applicazione. Lo schermo ha ricevuto anche la certificazione per la visualizzazione notturna circadiana, per rendere la vista sempre confortevole e non affaticare gli occhi. Sotto la scocca è presente lo Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori processori disponibili sul mercato, con a supporto 12GB di RAM e ben 512GB di memoria interna.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Honor ha voluto fare le cose in grande e ha dotato il dispositivo di una tripla fotocamera unica nel suo genere. Il sensore principale è da 50MP, così come l’obiettivo ultragrandangolare e il teleobiettivo. Un comparto fotografico versatile e che ti permette di scattare foto e registrare video in ogni situazione. E non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che ti aiuta a correggere i piccoli problemi di luce e colore. La fotocamera frontale è da da 12MP.

Chiudiamo con una super batteria da 5100mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e supporta la ricarica rapida.

Honor Magic5 Pro – nero