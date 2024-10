Honor, con lo sconto Amazon questo smartphone top è un affare: offerta spaziale

L'Honor 200 è in offerta con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro sul prezzo di listino e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ottima scheda tecnica e una batteria a lunghissima durata.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come cominciare al meglio la settimana se non con un’offerta Amazon al minimo storico e con uno sconto incredibile? Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile l’ottimo Honor 200, smartphone top lanciato quest’anno e con un comparto fotografico molto interessante, in promo con uno sconto speciale del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Un risparmio netto di 200 euro che lo fa diventare uno dei migliori telefoni nella fascia di prezzo tra i 350 e i 400 euro, una delle più ambite dai produttori e più seguite dagli utenti. Solitamente proprio in questa fascia di prezzo si annidano delle vere e proprio perle, come questo Honor 200.

Da quando Honor è tornata sul mercato italiano, lo ha fatto lanciando telefoni tutti molto differenti tra di loro con l’obiettivo di stupire gli utenti e conquistarsi la propria fetta di mercato. Ad accumunare tutti gli smartphone c’è un unico fattore: l’ottimo rapporto qualità-prezzo e la scelta di componenti top di gamma. Non a caso su questo Honor 200 trovi un display AMOLED con una fluidità molto elevata e un comparto fotografico che ti permette di scattare immagini di ottima qualità. Non manca nemmeno una batteria con una super autonomia. Insomma, se stavate cercando un’ottima offerta per acquistare il vostro nuovo smartphone, l’avete trovate.

Honor 200 – nero

Honor 200 – verde

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Honor 200: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per l’Honor 200. Da oggi è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 399 euro, minimo storico e uno dei miglior prezzi di tutto il web per un telefono con delle caratteristiche così uniche. Il risparmio netto è di 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate rate da 79,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ricevi la consegna.

Puoi scegliere tra due diverse colorazioni.

Honor 200 – nero

Honor 200 – verde

Honor 200: le caratteristiche tecniche

Trovare uno smartphone con una scheda tecnica così avanzata a meno di 400 euro non è una cosa da tutti i giorni. Per capire la bontà della promo basta analizzare punto per punto le caratteristiche dell’Honor 200.

Partiamo dall’elemento più "ingombrante": lo schermo. Lo smartphone di Honor è dotato di un ottimo display da 6,7 pollici leggermente curvo sui lati e che supporta il refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido con alcune app. La luminosità tocca un picco di 4.000 nit che rende lo schermo visibile anche sotto la luce del sole. Ha ricevuto anche la certificazione HDR Netflix e la certificazione HDR di Amazon che assicura la miglior visione possibile delle tue serie TV preferite. Si prende anche cura della tua vista e anche dopo un utilizzo intenso non rischi qualche problemi agli occhi. Prestazioni ottime assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen 3 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna.

Merita un approfondimento anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore hai a disposizione una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel, supportato da teleobiettivo da 50 megapixel e da una fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel. Trovare una qualità così elevata nel comparto fotografico in un telefono che costa meno di 400 euro è davvero difficile. Oltre a tutto questo hai a disposizione anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità degli scatti e correggono piccole imperfezioni.

Infine, hai anche una batteria da 5.200mAh a lunga durata con ricarica rapida fino a 100W che impiega poco più di mezzora per assicurarti il 100% di autonomia.

Honor 200 – nero

Honor 200 – verde