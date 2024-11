Honor, con lo sconto Amazon questo è lo smartphone top da comprare oggi

L'Honor 200 è in offerta con uno sconto eccezionale del 35% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Fotocamere professionali, ottimo schermo e una batteria inesauribile.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La notte più paurosa dell’anno ha portato su Amazon una serie di nuovo offerte pronte a spaventarti con i loro sconti incredibili. Tra queste promo troviamo anche l’Honor 200, smartphone top di gamma del produttore cinese uscito sul mercato quest’anno, che permette di risparmiare centinaia di euro e di approfittare di un ottimo minimo storico. Il telefono di Honor è disponibile su Amazon con uno sconto del 35% e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero approfittando del servizio presente nella pagina prodotto. Un’occasione unica per comprare uno smartphone top approfittando di un super sconto.

L’Honor 200 non ha nulla da invidiare ai telefoni più costosi presenti sul mercato. L’azienda ha puntato tantissimo sul comparto fotografico e non a caso è uno dei migliori cameraphone nella sua fascia prezzo. Il merito è del comparto fotografico dotato di sensori di ultima generazione e potenziato con l’intelligenza artificiale. Un’altra caratteristica che cattura l’attenzione è la fotocamera selfie sempre da 50 megapixel. Ottimo anche lo schermo con dimensioni extra large e la potenza è assicurata dal processore Snapdragon di ultima generazione. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato.

Honor 200

Honor 200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione imperdibile da non farsi sfuggire. Da oggi trovi l’Honor 200 in promo con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a 392,13 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Si tratta del minimo storico di queste ultime settimane e puoi anche aggiungere il pagamento in 5 rate da 78,43 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro. Lo puoi provare anche con tutta calma: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 (puoi già acquistarlo come regalo di Natale e restituirlo senza troppi problemi).

Honor 200

Honor 200: la scheda tecnica

Un telefono che di certo non passa inosservato. L’Honor 200 è dotato di un’ottima scheda tecnica, di un design ricercato che lo rende riconoscibile e di un comparto fotografico molto interessante.

Partiamo proprio dalle fotocamere. Honor ha lavorato molto per rendere il suo telefono top di gamma uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel di livello professionale, un teleobiettivo sempre da 50 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Non finisce qui: la fotocamera per i selfie è sempre da 50 megapixel, una caratteristica che non trovi su altri smartphone. A tutto questo si aggiungono i poteri dell’intelligenza artificiale, con modalità di scatto ad hoc che migliorano istantaneamente le tue foto. Per risultati unici e professionali.

La scheda tecnica si completa con un ottimo display da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità tocca dei picchi elevatissimi (fino a 4.000 nit) e ha ricevuto anche le certificazioni HDR Netflix e HDR Amazon (puoi vedere film e serie TV con la massima risoluzione possibile). Il display si prende anche cura dei tuoi occhi grazie ad alcune funzionalità avanzate che riducono l’affaticamento della vista anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con una super batteria da 5.200mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica in un lampo grazie alla ricarica rapida da 100W.

Honor 200